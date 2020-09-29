Аудиторы потребовали пересмотреть параметры «мусорной реформы»

Проблема в сфере обращения с отходами в России остается актуальной, несмотря на стартовавшую в прошлом году так называемую «мусорную реформу», отметили аудиторы Счетной палаты (СП).

По их мнению, уровень переработки отходов в стране не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему захоранивается на полигонах и свалках. При этом, последние зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства, указано в отчете СП.

Аудиторы встревожены и тем, что «близка к критической и ситуация с официальными полигонами». По их оценкам, мощности будут исчерпаны в 32 регионах уже до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. «При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», – указывает СП.

В СП утверждают, что на сегодняшний день федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не достигает цели, а его параметры нуждаются в пересмотре. Аудиторы указывают, что в проекте не предусмотрены меры по предотвращению и сокращению объемов образования отходов. Так, например, отсутствуют меры по стимулированию граждан к использованию многоразовых товаров, тары и упаковки.

В отчете СП указано, что целевые результаты проекта и фактические показатели плохо увязаны между собой, «а их значения не были согласованы с регионами». В результате почти половина регионов (42%) не смогли подтвердить возможность их выполнения, а соглашения о реализации региональных проектов так и не были заключены с Минприроды РФ.

Аудиторы также отмечают, что в рамках реализации нацпроекта «Экология» в России насчитали 8 323 свалки, 916 из них – на территории городских округов. Федеральный проект «Чистая страна» при этом предполагает ликвидацию лишь 191 свалки. Другими словами, более 700 свалок останутся в границах городов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.20

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