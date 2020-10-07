«Зеленый Фронт» запросил у СК Ленобласти проведение экспертиз по двум пожарам на МПБО-2

Экологическое движение «Зеленый Фронт» обратилось в Следственный Комитет Ленобласти с просьбой провести экспертизы пожаров, произошедших на территории петербургского мусороперерабатывающего завода ГУП «Завод МПБО-2».

Глава «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов пояснил, что речь идет о ЧП, которые произошли в ночь на 17 сентября (площадка в Янино) и в ночь с 3 на 4 октября (площадка на Волхонском шоссе). В обоих случаях горели складированные отходы, которые предприятие накапливает из-за неработающего оборудования, нарушения технологии обработки и сортировки, а также отсутствия средств на вывоз мусора.

В настоящее время Росприроднадзор проводит административные расследования под двум инцидентам. По мнению Виноградова, обратить внимание Следственного комитета на проблему МПБО-2 необходимо из-за рисков возникновения новых пожаров и изменения класса опасности отходов в большую сторону, что представляет угрозу для окружающей среды.

«Зеленый Фронт» также потребовал остановить работу МПБО-2 на прием мусора из-за нарушения заводом правил обращения с отходами.

После пожара на МПБО-2 в Янино 17 сентября «Зеленый Фронт» обращался в СК РФ по Ленобласти с просьбой возбудить уголовное дело из-за нарушения дирекцией правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Экоактивисты считают, что именно преступное бездействие должностных лиц повлекло складирование на территории завода отходов, где скопилось достаточное для воспламенения количество свалочных газов.

Напомним, после пожара на Волхонке глава «Зеленого Фронта» высказал предположение, что сгоревший мусор под видом компоста могут вывезти с МПБО-2 на территорию рекультивируемого полигона «Новоселки». После пожара в Янино 17 сентября с таким же мнение выступал эколог и член Общественного совета при Минприроды РФ Сергей Грибалев.

О завозе компоста на «Новоселки» стало известно в начале сентября 2020 года, когда экоактивисты зафиксировали поток грузовиков, следующий к полигону. Факт транспортировки компоста подтверждал Комитет по благоустройству Петербурга. В свою очередь отметим, что использование компоста, который является экологически небезопасным из-за нарушения технологии переработки на МПБО-2, не предусмотрено проектом рекультивации.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.10.20

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