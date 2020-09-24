Горы из масок и перчаток, которые будут разлагаться сотни лет: COVID-19 обострил экологические проблемы России

В России при борьбе с коронавирусной угрозой ежедневно используется 15 млн единиц средств индивидуальной защиты, в результате чего возникли горы медицинских отходов, которые будут разлагаться сотни лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, раскритиковал часть предложений Роспотребнадзора и анонсировал создание регионального оператора по обращению с медицинскими отходами.

«Я не видел внятных действий по утилизации средств индивидуальной защиты. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, респираторах, защитных экранах, очках, которые используются. По наших оценкам, ежедневно используется 15 млн единиц на территории РФ – это огромная цифра. Эту гору представить себе невозможно. Нас это очень беспокоит и с точки зрения эпидемиологической, и с точки зрения увеличения отходов», – сказал Бурматов.

Депутат пояснил, что речь идет о синтетических материалах, которые разлагаются столетиями. «Я не преувеличиваю. Одноразовая маски и через 100 лет будет выглядеть примерно также, потому что это не ткань», – подчеркнул он.

Бурматов также обратил внимание, что некоторые предложения Роспотребнадзора только усугубляют ситуацию. «Единственная рекомендация Роспортебнадзора, которую я видел по этому поводу – заворачивать маски в полиэтиленовый пакет и в полиэтиленовом пакете выбрасывать. Но простая логика подсказывает, что это приводит к тому, что из одного отхода становится два: помимо маски, которая не разлагается, в мусорное ведро выбрасывается еще и полиэтиленовый пакет», – cказал он.

По его оценке, с точки зрения эпидемиологической безопасности, это предложение также является спорным. «Опять-таки, инфицированный человек, мало того что выбрасывает инфицированную маску, у него еще и инфицированный пакет. В чем безопасность – я не очень понимаю», – отметил парламентарий.

«Понятно, что никто этого не делает. Маски валяются везде, это просто бардак», – добавил он.

Бурматов сообщил, что депутаты подготовили два законопроекта, чтобы решить эту проблему. «Лицензирование деятельности с медицинскими отходами – наведение порядка в этой сфере, второй – об эксперименте по созданию регионального оператора по обращению с отходами. Они друг друга дополняют. Второй сейчас находится в правительстве на стадии получения заключения. В первый вносятся поправки, потому что мы получили замечания», – сказал он.

«Надо довести это до логического конца. Потому что эта ситуация надолго, если не навсегда. Нам придется иметь дело с резко возросшим числом медицинских отходов. Сокращаться эти объемы будет крайне медленно. Любая вспышка приводит к увеличению использования масок и средства защиты. Порядок наводить надо», – заключил Бурматов.

Москва, Мария Вяткина

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