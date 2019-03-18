Глава минприроды РФ признал: «мусорная» реформа способна «взорвать страну»

Увеличение тарифа на вывоз мусора в «взорвет страну». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, выступая сегодня на встрече в Совете Федерации, посвященной нацпроекту «Экология». При этом чиновник правительства РФ констатировал, что все капитальные вложения, которые делает оператор по сбору отходов, находят отражение в тарифе для населения.

В ходе обсуждения экологической темы, сенатор от Брянской области Сергей Калашников обратил внимание на проблему с мусорными контейнерами. «Оператор ТБО и управляющие компании населения спорят, кому платить за контейнеры для раздельного вывоза, – сказал член СФ.

«Ситуация спровоцирована тем, что вы направили письмо о том, что собственник может поставить [контейнеры] за свой счет. Вот эта неопределенность породила перетягивания каната. Может быть, как-то решить эту проблему, более жесткие указания дать?», – предложил Калашников.

Любые капитальные вложения, которые делает оператор, должны быть отражены в тарифе, пояснил в ответ глава минприроды РФ. «Чтобы не повышать тариф населению, мы и дали такую возможность, – отметил Кобылкин. – Кто-то заложил инвестсоставляющую, кто-то – не заложил, и у кого-то нет этих денег. Вы знаете, как формировали тарифы, они разнятся в разных субъектах, каждый губернатор в своем регионе по-своему определил норматив и тариф. Вот мы и получили разную картину».

Кобылкин пояснил, что в некоторых регионах тарифы установлены на низком уровне, что не дает возможности оператору включить инвестсоставляющую. «Мы на уровне Федерации приняли законодательную инициативу об обнулении НДС и прибыли, мы дали возможность сегодня на 30% уйти в снижение затрат, тем самым дали возможность регоператору нарастить небольшой жирок, – заявил он. – Но менять для населения тарифы из-за изменения той или иной инфраструктуры – неправильно».

Министр напомнил, что сам восемь лет работал губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, и тогда программу по формированию самих контейнерных площадок включили в благоустройство населенных пунктов.

«Эту работу мы провели не за счет населения и не за счет тарифов. Это очень важно, – подчеркнул Кобылкин. – Если мы сегодня все контейнерные площадки, и в том числе контейнеры, сгрузим регоператору в работу, он ни откуда больше не возьмет деньги, и увеличит тарифы населения. И значит, взорвем страну. Нельзя этого делать. Поэтому и дали такое право. Субъекты РФ сами посмотрят и примут такое решение. Это огромные деньги – например, в крупном «миллионнике» речь идет о 400-500 млн рублей. Это огромные деньги, и кроме как от населения взять их неоткуда. А это неправильно».

Новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами начала работать в РФ с 1 января 2019 года. В каждом регионе проблемы решения ТКО возложены на единого регионального оператора, если такой определен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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