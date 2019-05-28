Екатеринбург ждет мусорный коллапс похлеще челябинского и резкое повышение мусорных тарифов

Сегодня жители большинства свердловских городов и поселков получили повод для радости. Речь идет о постановлении Региональной энергетической комиссии о снижении «мусорных» тарифов сразу в двух зонах Свердловской области – Северной и Восточной.

Этому решению предшествовало предписание центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы – ведомство провело проверку и пришло к выводу, что расценки на обращение с ТКО завышены. С 1 июня 2019 года вступит в силу новый документ, и платить жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и еще нескольких десятков муниципальных образований за мусор будут меньше. Многие, прочитав новости, уже успели порадоваться снижению тарифов. Особенно жители Восточной зоны – она самая крупная, в нее входят 34 муниципальных образования, включая Екатеринбург. Обращением с твердыми коммунальными отходами здесь занимается ЕМУП «Спецавтобаза», и решение РЭК сильнее всего отразилось на тарифах именно этого регоператора – падение составило около 30%. Однако радость жителей Востока может быть недолгой.

Бывший директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев, покинувший пост руководителя ЕМУП около года назад, поделился довольно мрачным прогнозом о судьбе регоператора. «Думаю, «Спецавтобаза» уйдет с рынка (уход Григория Вихарева – первая ласточка), а вся область перейдет «Рифею», и вот тогда-то «Рифей» и «нагнет» жителей области и выбьет себе без конкуренции любой тариф, включая выгодную инвестсоставляющую», – написал Фамиев.

Сценарий, который описывает Фамиев, заключается в следующем: снижение тарифов для регоператора Восточной зоны повлечет убытки, что спровоцирует процедуру банкротства муниципального предприятия. Источники «Нового Дня», знакомые с ситуацией, говорят, что такой исход возможен. И если «Спецавтобазу» начнут банкротить, то выполнять функции регионального оператора она не сможет – никакие расчеты с контрагентами в такой ситуации невозможны. Процесс попросту встанет, что грозит настоящим мусорным коллапсом в трети муниципалитетов Свердловской области. Едва ли транспортные подрядчики станут вывозить мусор из городов и поселков, если им начнут задерживать оплату, а полигоны – принимать ТКО на безвозмездной основе.

По большому счету, на Среднем Урале может повториться ситуация, которая произошла в прошлом году в Челябинской области, когда в течение нескольких недель столица Южного Урала утопала в грудах мусора. С единственной поправкой – у соседей коллапс пришелся на сравнительно прохладную осень, а в Екатеринбурге все может произойти уже летом.

На самой «Спецавтобазе», впрочем, негативный сценарий с банкротством опровергают. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, предписание ФАС будет оспорено – первое заседание Арбитражного суда города Москвы, а именно туда направлен иск регоператора по признанию незаконным решения антимонопольщиков, пройдет 18 июня.

Примечательно, что Региональная энергетическая комиссия никакой активности в связи с происходящим не проявляет, в РЭК попросту исполняют предписания, не пытаясь оспорить их – несмотря на то, что именно этот орган принимал решение об установлении тарифов для всех трех свердловских регоператоров в декабре прошлого года. Не пытаются изменить ситуацию и в «Рифее», который обслуживает Северную зону Свердловской области и которому тарифы тоже урезали довольно существенно – приблизительно на 17%. По словам Фамиева, тюменцам ситуация даже выгодна – «за счет растяжения инвестпрограммы, они гарантированно получат большие проценты при строительстве мусоросортировки». По большому счету, «Спецавтобаза» в борьбе за тарифы осталась одна, и победы в суде ей не желают ни коллеги, ни областные власти.

По слухам, проверка ФАС в отношении ЕМУП была инициирована «Рифеем» – в борьбе за весь рынок Свердловской области. Инсайды укладываются в логику действий тюменской компании, которая на протяжении всего прошлого года и минувшей зимы пыталась оспорить результаты конкурса по выбору регионального оператора в Восточной зоне. Тогда «Новый День» уже прогнозировал, что едва ли поражение «Рифея» в 17-м арбитражном апелляционном суде Перми остановит тюменцев. Источники агентства говорили, что главная битва за мусор на Востоке Свердловской области – еще впереди. И, похоже, оказались правы. Интерес северного регоператора очевиден: в ситуации банкротства «Спецавтобазы» он может зайти на освободившийся кластер, взяв в обслуживание самую крупную территорию. При этом работать по сниженным тарифам «Рифей» точно не будет. Во-первых, даже до последнего решения РЭК о снижении в плату не была заложена предпринимательская прибыль, а для Северной зоны, где работает «Рифей», она есть. Во-вторых, знакомые с ситуацией говорят, что потенциальный регоператор намерен заняться строительством мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей – но, конечно, не за счет собственных средств, а также за счет населения, т.е. в тариф может быть включена инвестиционная составляющая, которой в тарифе «Спецавтобазы» тоже нет.

Приход «Рифея» на Восток в этой связи представляется худшим из сценариев для жителей всех 34 муниципалитетов. Еще до решения ФАС и РЭК у Северной зоны был самый большой тариф, львиная доля из которого приходилась как раз на инвестнадбавку. Опыт Нижнего Тагила, Серова, Североуральска и других северных территорий, которые уже контролирует «Рифей», показывает, что жителей фактически принудительно сделали инвесторами. Причем инвесторами, которые прибыли не получат. Инвестиционная составляющая на строительство только одного ‒ небольшого ‒ мусороперерабатывающего комплекса в Краснотурьинске сильно бьет по карманам местных жителей. С каждого кубометра мусора они отдают 323 рубля 21 копейку «Рифею». На эти деньги тюменцы построят МСК. Владельцем завода, который, кстати, будет строить еще одна бобровско-биковская компания – «Экотехсервис», будут бизнесмены, а не люди, которые заплатили за это. Всю прибыль от продажи отсортированного мусора получат именно предприниматели.

Как уже говорилось, тюменская компания «Рифей» близка к структурам олигархов ‒ владельцев энергобизнеса Артема Бикова и Алексея Боброва. Оба появились на Среднем Урале с приходом губернатора Евгения Куйвашева, выходца из Тюмени. Своих интересов в коммунальном и энергетическом секторе олигархи не скрывали. Фактически они контролируют бывшее ГУПСО, а ныне ПАО «Облкоммунэнерго», а также «Региональный информационный центр», который занимается выставлением счетов населению.

Что касается «Рифея», то, согласно сведениям из открытых источников, одним из его учредителей был Игорь Шило ‒ заместитель гендиректора «Корпорации СТС». Это указано на сайте компании, которую, в свою очередь, контролируют тюменские бизнесмены Биков и Бобров.

«Новый День» уже писал, что Свердловская область ‒ не единственный регион России, мусором которого активно интересуются представители энергетиков-олигархов. В частности, их компании стали региональными операторами на Ямале, в ХМАО и в Омской области. В других субъектах получить право работать с коммунальными отходами им не удалось. Так, в Курганской области соглашение с тюменским ООО «Компания «Рифей», входящим в бизнес-империю Бикова и Боброва, было расторгнуто по требованию УФАС региона. Неофициально сообщалось, что инициатором разрыва отношений при поддержке федерального центра выступил врио губернатора Вадим Шумков, назвавший тарифы энергоолигархов необоснованными. «Смысл реформы в появлении новых полигонов, сортировочных заводов, переработке. А у нас инвестсоставляющей нет, а рост тарифа есть – за счет изменения территориальной схемы обращения с отходами. Количество полигонов в схеме сократили, расстояние до них удлинили, что повлекло рост затрат на транспортировку ТКО до мест обработки и захоронения. Людям фактически приходилось бы платить за воздух», – ранее объяснял «Новому Дню» замгубернатора Курганской области Андрей Саносян.

Похожая ситуация складывалась и в Ханты-Мансийском автономном округе. Там конкурсы по отбору регоператоров по двум зонам прошли весной прошлого года. Победу в обоих случаях одержала компания окружных властей ‒ АО «Югра-Экология». Два других участника – фирмы «Рифей» и «Утилитсервис» заявили о нарушениях и решили оспорить результаты через суд. Однако затем все свои иски «Рифей» отозвал, одновременно с тем получив право быть регоператором в одной из территорий Югры.

Наблюдателей вдвойне настораживает молчание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – складывающаяся ситуация может спровоцировать новые народные волнения и усугубить и без того неспокойную протестную повестку региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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