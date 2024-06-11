Депутаты проверили как рекультивируют старейший полигон мусора, – и нашли нарушения (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на завершающей стадии находится процесс рекультивации мусорного полигона «Широкореченский», который с 2015 года был выведен из использования, а с 2021-го там начались работы по восстановлению нарушенных земель. Правда, оказалось, что у специалистов есть множество вопросов как к подрядчику и ходу работ, так и к проекту вообще.

О том, что должен собой представлять полигон после проведения всех работ по обезвреживанию, в интервью «Новому Дню» рассказывал глава комитета по экологии Екатеринбурга Игорь Русинов. Сегодня на выездном заседании комиссии по городскому хозяйству гордумы он выступил с докладом, где изложил суть работ. Их проводит ООО «Геосинтетика». У депутатов к подрядчику накопилось много вопросов, но отвечать на основную массу пришлось Русинову.

Так, Михаил Вечкензин рассказал, что к нему на прием приходили экологи – специалисты объяснили, что проводили наблюдение за ходом работ на полигоне, и выявили два серьезных нарушения. Первое – просадки в теле полигона, что, по их мнению, свидетельствует о некачественно проведенных работах по уплотнению мусора. Второе – нарушения при устройстве труб дегазации.

Известно, что внутри гигантских куч бытового мусора образуется так называемый свалочный газ. Это метан, который нужно откачивать, чтобы не произошло возгорание или взрыв. Для этого по проекту на полигоне установили порядка 125 труб, через которые метан выходит наружу – запах ощущается возле полигона. Как сообщил Русинов, он проверил только 5 из 125 труб, и нарушений обнаружено не было. При этом депутаты заметили, что имеет смысл выборочно провести ревизию на оставшихся 120, поскольку ранее Росприроднадзор выписывал «Геосинтетике» штрафы за нарушения как раз в этой части работ. На это обратил внимание Александр Колесников. Его коллега Владимир Крицкий подчеркнул, что без устройства бетонных оснований у труб, которые сейчас стоят на песке, нет шансов не сползти.

Что касается просадок, то, по словам Русинова, эти нарушения были устранены. Сейчас высота холма – примерно 48-50 метров, и он может давать усадку в ближайшие годы, в таких случаях после завершения работ у подрядчика будет еще три года гарантийных обязательств, чтобы исправлять возможные недочеты.

Однако больше всего вопросов возникло у депутатов по поводу устройства системы дренажа. Сверху полигон, объяснил Игорь Русинов, накрыт специальным изолирующим материалом, бентонитовыми матами, снизу – глиняный «замок», так что весь мусор оказывается как бы запечатан внутри. Однако долгое время сквозь него протекала дождевая вода, талый снег – и в итоге вокруг полигона еще до начала работ по рекультивации возникла канава, заполненная свалочный «эссенцией». На это еще в начале работ по рекультивации в 2021 году обращал внимание «Новый День».

Но ни тогда, ни сейчас канава не была выстелена изолирующим материалом. Фактически часть отравляющих веществ могла уйти в грунт. При этом подрядчик создал пруд-накопитель, куда стекается вся эта жидкость. Но и по его поводу у депутатов возникли сомнения. Так, Виктор Сомиков сообщил, что даже невооруженным взглядом видны съехавшие откосы, и в случае осадков загрязненная вода из накопителя польется наружу, несмотря на слой изоляционного материала на дне отстойника. Да и с той «водой», которая есть сейчас, не вполне ясно, что делать. В качестве эксперимента ее отдавали Водоканалу – представитель предприятия пояснил, что были проведены исследования, и в пробах обнаружили превышение по тяжелым металлам и фосфатам, причем в десятки раз. Готовы ли вообще справиться очистные сооружения Южной станции Водоканала с таким материалом, неясно.

«Поступило предложение вынести этот вопрос на отдельное заседание в конце лета – начале осени перед корректировками бюджета. Тогда Водоканал нам расскажет, какого качества этот фильтрат, и готово ли предприятие с ним работать. Потому что если там есть тяжелые металлы, то вывозить это напрямую на очистные сооружения нельзя, это может испортить их, и тогда уже потребуются дополнительные средства на модернизацию очистных, а это огромные затраты, которые могут возникнуть, потому что подрядчик некачественно выполнил свою работу, допустить этого нельзя, – пояснил «Новому Дню» по итогам выездного заседания депутат Алексей Вихарев. – Соответственно, сначала заслушаем представителей Водоканала, а дальше уже совместно с главой города, а может быть и с главой области, решать вопрос по выделению дополнительного финансирования».

В ходе заседании Русинов сообщил, что так как завершено порядка 90% работ, то подрядчик получил соответствующую оплату. Из суммы примерно в 490 млн рублей, выделенной на рекультивацию, осталось около 40 млн. «Нужно удостовериться не только в безопасности устройства отводной канавы и пруда-накопителя, но и скважин дегазации. Подрядчик должен очень качественно подойти к выполнению, а город – к приемке работ. И пока не будут все недочеты устранены, не выплачивать эти оставшиеся 40 млн, чтобы если какие-то сложности возникнут в гарантийный период, можно было что-то доделывать и переделывать на эту сумму. Мы настроены на то, чтобы защитить экологию, все понимают ответственность – город уже совсем близко подходит к границе Широкореченского полигона, рядом идет массовая застройка, поэтому вопрос будем однозначно держать на контроле», – добавил собеседник агентства.

Три года назад журналисты уже задавались вопросом, что будет с ядовитым фильтратом со свалки

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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