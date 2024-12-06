«Где деньги? Где заводы?» Путин поинтересовался у Мантурова судьбой мусороперерабатывающей инфраструктуры

С 2019 года в России началась т.н. мусорная реформа – сферу обращения с твердыми коммунальными отходами взяли под контроль, заработали региональные операторы, которых выбирают в каждом субъекте по конкурсу, а также должна была появиться инфраструктура для сортировки, переработки и утилизации отходов. Как раз судьбой последних президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дениса Мантурова. «Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?» – спросил президент на заседании совета по стратегическому развитию, который прошел накануне вечером.

Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже на подходе, и будут запущены в первом квартале следующего года, а заводы по сортировке мусора, по его словам, в стране уже созданы «в достаточном количестве». Также он сказал, что пригласит президента на открытие одного из таких заводов. «На открытие хорошо. Ленточки резать – мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» – спросил президент, уточнив, есть ли вопросы с локализацией таких объектов.

Мантуров ответил, что проблемы действительно были – из-за ухода из России некоторых поставщиков, но они уже решены. Президент поручил держать ситуацию на контроле.

Отметим, что в Свердловской области проблема строительства мусоросортировочных заводов стоит довольно остро. Так, в течение нескольких лет откладывается строительство большого мусоросортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга и городов-спутников. Долгое время власти выбирали площадку, однако после того, как она была утверждена – в Сысертском районе, на сельхозземлях, взбунтовались местные жители, которые регулярно проводят акции против строительства МСК и полигона на этой территории.

Сложности есть и в Красноуфимском районе – там мусоросортировку и новый полигон должна была построить фирма, связанная с бывшим регоператором, «ТБО Экосервис», но после мусорного коллапса, компания лишилась этого статуса, на выбранном участке не ведется работ, и активисты опасаются, что за оставшийся год построить объекты не удастся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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