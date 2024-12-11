«Плохой знак для концессионеров». Губернатор снова открыл вопрос о площадке для мусорного комплекса

На прямой линии губернатор Евгений Куйвашев сегодня ответил жителям Сысертского района, которые год добивались ответов на свои вопросы по поводу планируемого строительства на юге области мусорного полигона и перерабатывающего комплекса.

С прошлого года вопрос с выбором площадки казался решенным – власти перестали говорить о процессе поиска участка, заявляя примерно с осени 2023 года, что инфраструктура, которая будет обслуживать Екатеринбург и окрестности, должна появиться именно в этом месте. Все это время то интенсивнее, то слабее шел протестный процесс – жители района выступали против планов региональных властей и концессионеров перевести земли из категории сельскохозяйственных в промышленные и начать строительство. При этом открытого диалога практически не было, кроме пары встреч с участием концессионеров, представителей облправительства и муниципальных властей, консенсус в ходе которых найден так и не был.

Сегодня протестующим из Сысерти дали слово. Жительница района потребовала гарантий у губернатора, что инфраструктура будет безопасной для экологии и для людей. Губернатор ответил так: «Ничего пока там еще не строится, смотрим еще несколько перспективных площадок», – сказал он, уточнив, что ведутся экспертизы. «Как только они завершатся, мы примем решение. Угодить всем сложно», – добавил Евгений Куйвашев.

Глава региона также прокомментировал реплику по поводу благонадежности концессионеров. «Компания выбиралась публично, и с ней у властей региона складываются нормальные деловые отношения», – подчеркнул он.

Тем не менее, новое открытие дискуссии о выборе места строительства полигона и МСК для концессионеров – скорее плохой сигнал, а для сысертчан, напротив, хороший, считают источники «Нового Дня», знакомые с ситуацией.

Интересно, что год назад глава региона также говорил, что участок в Сысертском городском округе только «рассматривается». «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация», – отмечал он.

Летом он также говорил, что в регионе «ведется подбор площадок». «В том числе рассматриваем и ту территорию, которую вы назвали. В работе еще три площадки. Вопрос сложный, непростой. Это и экология, и экономическая целесообразность. Безусловно, мнение жителей слышим и учитываем, если когда-нибудь будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, это будет самый экологически безопасный проект», – заверил губернатор.

При этом сами концессионеры, которые заключил соглашение с властями региона, не представляли иных проектов, кроме как в Сысерти.

Добавим, чуть больше недели назад протестующие обратились к президенту России Владимиру Путину и полпреду в УрФО Артему Жоге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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