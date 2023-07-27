Официально: власти назвали площадки для крупнейшей мусорной точки региона

Свердловские власти официально подтвердили, что будут выбирать между тремя площадками, на одной из которых разместят мусорный полигон и сортировочный комплекс для нужд Екатеринбурга и городов-спутников. «Сегодня действительно определено несколько наиболее вероятных территорий, в отношении которых будут проводиться предметные изыскания, а затем и государственная экологическая экспертиза. Речь идет, в частности, о земельных участках в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона.

Там уточнили, что рабочая комиссия оценивала, не входит ли потенциальная площадка в защитные зоны и особо охраняемые территории, расположена ли она на достаточном расстоянии от населенных пунктов, будет ли обеспечена оптимальная экономика проекта, чтобы место размещения не сказалось на тарифах для жителей, и так далее.

Напомним, по данным «Нового Дня», инвесторы и региональные власти считают приоритетной площадку в Сысертском районе на границе с Челябинской областью. Однако требуется проведение изысканий и государственной экологической экспертизы. Какой бы участок ни был выбран в итоге, комплекс и полигон должны заработать к 2026 году. Мусоросортировочный завод должен стать крупнейшей подобной площадкой в регионе и перерабатывать до 700 тысяч тонн отходов в год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»