Весна покажет. Куйвашев впервые прокомментировал тему «мусорки» в Сысерти

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые прокомментировал тему строительства мусоросортировочного завода и полигона для захоронения отходов в Сысерти. Против этого активно выступают местные жители – объекты хотят построить на земле сельхозназначения в экологически чистом районе региона.

«Я хочу сказать: это не свалка, это экокомбинат, где вторсырье будет использоваться много для чего», – сказал он.

По словам Куйвашева, участок в Сысертском городском округе только «рассматривается». «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверил он, уточнив, что решение по участку будет принято «ближе к маю».

Также Куйвашев сказал, что люди всегда будут возмущаться, где бы ни решили строить полигон и МСК.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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