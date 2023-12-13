Женщина вышла на пикет к заксобранию из-за угрозы сельхозземлям (ФОТО)

В Екатеринбурге возле здания заксобрания Свердловской области, где депутаты профильного комитета сегодня рассматривают изменения в законодательство, касающиеся генпланов девяти городов т.н. екатеринбургской агломерации, проходит одиночный пикет. Женщина стоит с плакатом «Требуем сохранить земли сельхозназначения», передает «Новый День».

Депутаты ЗССО сегодня с большой долей вероятности одобрят изменения в закон – и, соответственно, право утверждать генеральные планы этих территорий будут уже на областном уровне, а не на муниципальном. В Сысерти уже несколько месяцев местные жители противостоят бизнесменам, которые вознамерились построить на землях сельскохозяйственного назначения мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. Для этого необходимо, чтобы были внесены изменения в генплан и земли на юге округа были переведены из сельхозкатегории в промышленную. Ранее предполагалось, что этот вопрос будут рассматривать местные депутаты, однако часть из них приняла сторону людей, живущих в окрестных деревнях и ведущих подсобное хозяйство.

Сысерть считается экологически чистым районом, там нет крупных промышленных производств, и появление «мусорных» объектов – тем более на землях сельхозназначения – изменило бы ситуацию. Такие опасения не раз высказывали местные жители, которые в том числе обращались к президенту России Владимиру Путину.

Известно, что инициативная группа жителей Сысерти, которая стремится не допустить перевода ценных сельхозземель в промышленное назначение, также отправляла видео и текстовые сообщения к завтрашнему выступлению главы государства. Люди надеются, что в «Итогах года» Владимир Путин ответит на их вопрос и защитит землю от перевода в промышленную категорию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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