Заксо закрыло заседание важного комитета – СМИ обратились за разъяснениями в прокуратуру

Комитет заксобрания по жилищной политике и развитию инфраструктуры намерен провести ближайшее заседание 13 декабря за закрытыми дверями. Почему принято такое решение – не объясняется.

Анонс заседания размещен на сайте Законодательного собрания Свердловской области. Из него следует, что завтра комитет будет рассматривать законопроекты, касающиеся перераспределения градостроительных полномочий девяти МО, входящих в так называемую Екатеринбургскую агломерацию: самого Екатеринбурга, Арамили, Белоярского, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Полевского, Сысерти. В частности, депутаты обсудят законопроект о передаче на областной уровень полномочий по утверждению генеральных планов перечисленных МО.

Поскольку этот вопрос затрагивает интересы неопределенного круга жителей нескольких муниципалитетов Свердловской области, а также вызывает большой общественный резонанс в нашем регионе, РИА «Новый День» в установленном порядке запросило информацию об аккредитации на данное заседание в пресс-службе заксобрания СО. Там ответили, что аккредитация на данное заседание не предусмотрена, а о результатах обсуждения журналистов проинформируют постфактум. Такой же ответ получили и сотрудники других СМИ.

Рассматриваемые на комитете вопросы не отнесены к государственной или служебной тайне, поэтому редакция РИА «Новый День» считает отказ в доступе на заседание нарушением действующего законодательства. В прокуратуру Свердловской области направлено обращение с просьбой дать оценку действиям должностных лиц законодательного собрания и проверить, не препятствуют ли они выполнению журналистами своей профессиональной деятельности, направленной на достоверное информирование граждан по актуальным социально-экономическим вопросам.

Добавим, ситуация с возможным внесением изменений в генплан Сысертского городского округа имеет большой общественный резонанс. Здесь продолжается противостояние местных жителей и инвесторов, намеревающихся построить в южной части района большой мусоросортировочный завод с полигоном по захоронению отходов. Последняя преграда на пути реализации проекта – категория земель. Пока выбранный участок относится к землям сельхозназначения. В ноябре здесь прошли общественные слушания, которые должны были легитимировать его перевод в промышленную категорию. У обсуждений был необычный формат – они проходили в разных населенных пунктах округа в течение двух дней. Голосовать могли те, у кого есть прописка, и те, у кого есть недвижимость в округе. В итоге высказались за только 140 человек. Против – 1846. Многие депутаты местной думы также не поддерживают строительство полигона ТБО на сельскохозяйственных землях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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