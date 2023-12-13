На закрытое заседание в заксо допустят избранные СМИ

На заседание комитета заксо по развитию инфраструктуры и жилищной политике все-таки допустят представителей СМИ, но не всех.

Как сообщила пресс-служба заксо, на заседание аккредитованы представители «Областного телевидения», «Областной газеты» и СМИ муниципальных образований, которых коснутся изменения в законодательстве.

Напомним, накануне сотрудникам нескольких изданий, в том числе и РИА «Новый День», сообщили, что аккредитация на заседание комитета не предусмотрена, о его результатах пресс-служба сообщит позже.

«Новый День» и другие редакции направили обращение в прокуратуру Свердловской области с просьбой дать оценку действиям должностных лиц законодательного собрания и проверить, не препятствуют ли они выполнению журналистами своей профессиональной деятельности.

Напомним, сегодня комитет будет рассматривать законопроекты, касающиеся перераспределения градостроительных полномочий девяти муниципальных образований, входящих в так называемую Екатеринбургскую агломерацию: самого Екатеринбурга, Арамили, Белоярского, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Полевского, Сысерти. В частности, депутаты обсудят законопроект о передаче на областной уровень полномочий по утверждению генеральных планов перечисленных муниципалитетов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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