У Сысерти, Полевского и Первоуральска заберут право утверждать собственный генплан

Десять городов Свердловской области лишатся права утверждения генерального плана муниципалитета. С нового года этим будут заниматься региональные органы власти.

Речь в законопроекте идет о 10 городах: Екатеринбурге, Арамили, Белоярском, Верхнем Дуброво, Дегтярске, Первоуральске, Ревде, Среднеуральске, Полевском, Сысерти. Отметим, что утверждение генплана Екатеринбурга передали минстрою еще год назад, теперь настала очередь соседних городов.

В законопроекте говорится, что перечисленные города «в связи с высокой интенсивностью социального, экономического, транспортного и иных видов взаимодействия» образуют единую градостроительную и инфраструктурную систему: «Развитие каждого из указанных городских округов оказывает непосредственное влияние на другие муниципальные образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, и Свердловскую область в целом. В связи с этим координация подготовки и утверждения генеральных планов данных городских округов должна осуществляться на уровне Свердловской области».

Добавим, в последние месяцы самой горячей точкой на карте области стала Сысерть. Здесь продолжается противостояние местных жителей и инвесторов, намеревающихся построить в южной части района большой мусоросортировочный завод с полигоном по захоронению отходов. Последняя преграда на пути реализации проекта – категория земель. Пока выбранный участок относится к землям сельхозназначения. В ноябре здесь прошли общественные слушания, которые должны были легитимировать бы его перевод в промышленную категорию. У обсуждений был необычный формат – они проходили в разных населенных пунктах округа в течение двух дней. Голосовать могли те, у кого есть прописка, и те, у кого есть недвижимость в округе. В итоге за высказались только 140 человек. Против – 1846. Многие депутаты местной думы также не поддерживают строительство полигона ТБО на сельскохозяйственных землях. А в случае принятия законопроекта их мнение уже не будет решающим.

Авторами законопроекта выступили депутаты заксо от «Единой России» – Михаил Зубарев, Виктор Якимов, Михаил Клименко, Вячеслав Брозовский, Валентин Лаппо, Александр Серебренников, Вячеслав Вегнер, Евгений Букреев, Елена Чечунова, Михаил Ершов, Армен Карапетян.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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