Депутаты Сысерти и Белоярки больше не будут утверждать правила застройки и генплан

В заксо завершились оба назначенных на сегодня заседания профильных комитетов. Большинство членов комитета по развитию инфраструктуры одобрили законопроект, согласно которому правила землепользования и застройки в Белоярском и Сысертском округах будут утверждать администрации этих муниципалитетов, а не думы. Комитет по МСУ одобрил проект, согласно которому генпланы девяти муниципальных образований, входящих в так называемую Екатеринбургскую агломерацию, будет утверждать областной минстрой.

По поводу первого заседания в пресс-службе заксо сообщили, что законопроект был подготовлен в связи с обращениями главы Белоярского Григория Вихарева и главы Сысерти Дмитрия Нисковских. Если закон будет принят, правила землепользования и застройки в Белоярском и Сысертском городских округах будут утверждаться не думой, а местной администрацией.

По мнению председателя комитета Валентина Лаппо, поправки позволят «максимально быстро» готовить территории для реализации различных инвестиционно-строительных проектов. Проект одобрили все члены комитета, кроме коммуниста Олега Гордеева. Напомним, ранее Гордеев высказывал опасения, что в Сысерти построят полигон ТБО против воли местного населения.

Сегодня же на заседании комитета по МСУ рассмотрели еще один законопроект, касающийся перераспределения градостроительных полномочий девяти муниципальных образований, входящих в так называемую Екатеринбургскую агломерацию: самого Екатеринбурга, Арамили, Белоярского, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Полевского, Сысерти. В частности, передачи на областной уровень полномочий по утверждению генеральных планов перечисленных МО.

Один из авторов этого законопроекта, депутат Вячеслав Вегнер, призвал не искать в новеллах никаких скрытых смыслов. По его словам, и Белоярский, и Сысерть входят в Екатеринбургскую агломерацию, поэтому и их генпланы, и генпланы остальных городов-спутников должны утверждаться на уровне субъекта РФ, чтобы развитие всей территории осуществлялось комплексно, с учетом социальных, экономических и транспортных процессов. Депутат отметил, что на муниципальном уровне не всегда можно найти для этого достаточно квалифицированных специалистов.

Тем не менее в той же Сысерти эти законодательные изменения могут привести к определенным последствиям. Например, сегодня утром перед зданием заксо состоялся пикет – женщина стояла на морозе с плакатом «Требуем сохранить земли сельхозназначения». В Сысерти уже несколько месяцев местные жители противостоят бизнесменам, которые вознамерились построить на сельскохозяйственных землях мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. Для этого необходимо, чтобы были внесены изменения в генплан и земли на юге округа были переведены из сельхозкатегории в промышленную. Ранее предполагалось, что этот вопрос будут рассматривать местные депутаты, однако часть из них приняла сторону людей, живущих в окрестных деревнях и ведущих подсобное хозяйство.

Все законопроекты, одобренные сегодня на комитетах, будут вынесены на пленарное заседание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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