Утверждение генплана Сысерти и еще 8 городов передали в минстрой

Часть градостроительных полномочий Сысерти и других муниципалитетов Екатеринбургской агломерации перейдет от местных депутатов к другим органам власти.

Соответствующие законопроекты одобрили сегодня депутаты заксо на последнем в этом году пленарном заседании, пока – в первом чтении, но второе и третье состоятся в ближайшие часы.

Как рассказал «Новому Дню» депутат от КПРФ Олег Гордеев, против выступила только его фракция, а 35 человек проголосовали за.

Интересно, что прямая трансляция заседания в интернете сегодня неожиданно прекратилась по техническим причинам и не работает до сих пор.

Напомним, речь идет о двух законопроектах. Согласно первому, правила землепользования и застройки в Белоярском и Сысертском округах будут утверждать не думы, а администрации этих муниципалитетов. Второй законопроект касается перераспределения градостроительных полномочий девяти муниципальных образований, входящих в так называемую Екатеринбургскую агломерацию: самого Екатеринбурга, Арамили, Белоярского, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Полевского, Сысерти. В частности, передачи на областной уровень полномочий по утверждению генеральных планов перечисленных МО.

Авторы законопроектов просят не искать в новеллах никаких скрытых смыслов. По их словам, и Белоярский, и Сысерть входят в Екатеринбургскую агломерацию, поэтому и их генпланы, и генпланы остальных городов-спутников должны утверждаться на уровне субъекта РФ, чтобы развитие всей территории осуществлялось комплексно, с учетом социальных, экономических и транспортных процессов.

Тем не менее в той же Сысерти эти законодательные изменения могут привести к определенным последствиям. Здесь уже несколько месяцев местные жители противостоят бизнесменам, которые вознамерились построить на сельскохозяйственных землях мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. Для этого необходимо, чтобы были внесены изменения в генплан и земли на юге округа были переведены из сельхозкатегории в промышленную. Ранее предполагалось, что этот вопрос будут рассматривать местные депутаты, однако часть из них приняла сторону людей, живущих в окрестных деревнях и ведущих подсобное хозяйство. Теперь механизм утверждения генплана изменится – решающее слово будет за областной властью.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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