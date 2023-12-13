Прокуратура разберется с заксобранием из-за «секретного» заседания, где решают судьбу генпланов

Прокуратура Свердловской области выяснит, правомерно ли законодательное собрание региона не пустило журналистов на заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Накануне СМИ обратились за аккредитацией в пресс-службу заксобрания, но там заявили, что никакие СМИ пускать на мероприятие не будут. Сегодня же стало известно, что некоторые медиа все же попали на заседание – «Областная газета» и ОТВ. По какой причине доступ для остальных журналистов закрыли, неизвестно.

С этими фактами будет разбираться прокуратура Свердловской области. Соответствующие запросы уже переданы в профильное подразделение надзорного ведомства.

Напомним, на сегодняшнем заседании, доступ для СМИ на которое решили закрыть депутаты, обсуждали важный, но отнюдь не секретный вопрос – право менять генпланы девяти городов Свердловской области хотят передать от муниципальных депутатов областным. Речь идет о Екатеринбурге, Арамили, Белоярском, Верхнем Дуброво, Дегтярске, Первоуральске, Ревде, Среднеуральске, Полевском и Сысерти. Именно последняя территория и ее генплан – одна из горячих точек на карте Свердловской области.

В Сысертском округе хотят построить мусоросортировочный завод с полигоном для захоронения отходов. Для этого земли сельхозназначения намереваются перевести в категорию промышленных. Чтобы узаконить процесс, нужны изменения в генеральный план Сысерти.

Местные жители выступают против. Они говорили об этом и на общественных слушаниях, и в соцсетях, и на пикете, когда местные власти вместе с бизнесменами проводили презентацию проекта «мусорных» объектов. Недавно в ходе прямой линии по этому вопросу впервые высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако его заявление о том, что точка в вопросе строительства на этой или иной территории будет поставлена весной, не успокоило людей.

Жители Сысертского округа написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Люди высказывают опасения, что экологическая обстановка в районе ухудшится, а исключение нескольких сотен гектаров земли сельхозназначения из оборота негативно отражается на продовольственной безопасности региона. Участок, о котором идет речь, не используется по назначению уже несколько лет, и местные жители и фермеры недоумевают, почему его до сих пор не изъяли у собственника, как то предписывает закон – желающих выращивать на плодородной территории сельхозкультуры в округе много, свободных участков в Сысерти сейчас нет, и перевод земли в промышленную категорию представляется немыслимым. Люди, записавшие обращения к президенту, ждут, что он в завтрашних «Итогах года» выскажется по поводу ситуации и поможет отстоять их позицию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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