На Урале задумались о сжигании мусора

В Свердловской области задумались о сжигании мусора. Поводом для размышлений на эту тему в кабинетах власти стала ситуация с мусоросортировочными заводами и полигонами для захоронения тех отходов, которые не могут быть направлены на утилизацию и переработку. Сейчас в регионе слишком мало действующих мощностей, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для Екатеринбурга сильно затянулось – уже в течение пяти лет в регионе не могут определиться с участком для появления соответствующей инфраструктуры, поэтому лица, принимающие решения, уже не так радикально относятся к технологии сжигания мусора, как это было еще пять лет назад на старте мусорной реформы.

Тогда, в 2019 году, сжигание мусора в Свердловской области запретил губернатор Евгений Куйвашев. Однако федеральное законодательство позволяет уничтожать отходы подобным образом, и в региональные документы можно внести изменения.

Однако даже в Подмосковье и Татарстане, продвинутых с точки зрения развития технологий, мусоросжигание пока не введено. Об этом «Новому Дню» рассказал источник в администрации президента. Речь идет о мусоросжигательных заводах, которые строит Ростех. После начала СВО поставки специального оборудования стали достаточно затруднительными, поскольку одна из главных составляющих таких объектов – специальные фильтры, которые позволяют сделать технологию экологичной и безопасной для людей и окружающей среды, – производят, в основном, в Германии и Японии. Из-за санкционной политики поставка оборудования из этих стран стала невозможной. Как пояснил представитель АП, найти замену не получилось: «Это современнейшая технология, и у нас была программа, должен был сделать это Ростех, но они не смогли, к сожалению. Ну и события не дали им этого сделать».

Вместе с тем в пресс-службе самого Ростеха категорически опровергают информацию о том, что корпорация поставила точку в истории с мусоросжигательными заводами в Подмосковье и Татарстане. «Западные санкции затруднили работу, но не повлияли на планы строительства – заводы будут построены. Первые два предприятия по энергоутилизации отходов планируется достроить в 2024 году в Подмосковье. Еще два – в 2025 году. В проекте вместе с Ростехом также участвуют Росатом и ВЭБ.РФ. Благодаря партнерству доля российского оборудования на объектах уже превышает 70%», – рассказали «Новому Дню» в Ростехе.

В «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию) уточнили, что строят четыре завода в Московской области и один в Татарстане. «Два подмосковных объекта вышли на финальный этап строительства и будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Еще два будут завершены в 2025 году. Для реализации проекта в Казани был заключен контракт с крупнейшим китайским производителем современного оборудования для термической переработки Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry. В марте этого года на заводе энергоутилизации отходов вблизи д. Свистягино в Воскресенском округе Московской области был проведен первый запуск. Проектная мощность предприятия – 700 тысяч тонн в год. Совокупно четыре подмосковных завода будут термически перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год. Это позволит сократить выбросы CO 2 на 3,2 млн тонн в год за счет исключения захоронения отходов, сохранить более 11 тысяч га плодородных сельскохозяйственных земель, полностью исключить загрязнения водных источников и почвы, произвести более 2 млн МВт/ч «зеленой» энергии – этого достаточно для обеспечения электричеством свыше 1 млн жителей», – сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Отметим, что и уральские крупные предприниматели рассматривали идею построить заводы по сжиганию мусора. Однако, как ранее рассказывал «Новому Дню» представитель одной из крупных уральских компаний, от нее решили отказаться. «Фильтры очень дорогие. Чтобы технология была действительно безопасной, их нужно вовремя менять, а цена даже до ковида и СВО доходила до половины стоимости всего завода. Посчитали, что это будет нерентабельно», – отметил собеседник агентства.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области пояснили «Новому Дню», что официально в регионе не разрешено сжигать мусор. Все объекты по обработке твердых коммунальных отходов включены в территориальную схему Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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