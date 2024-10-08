Эко-скандал в Екатеринбурге: активисты подали в суд на подрядчиков по рекультивации старейшего полигона

В Екатеринбурге разворачивается экологический скандал на фоне недавнего заявления профильного вице-мэра Владимира Гейко. На прошлой неделе тот сообщил о досрочном завершении работ по рекультивации полигона «Широкореченский», однако эко-активисты против этого. Они считают, что работы были проведены с нарушениями, которые необходимо устранять, поэтому обратились с иском в суд. Заявление в Арбитраж было принято сегодня, 7 октября.

«Широкореченский» не используют для захоронения мусора уже несколько лет. Ранее администрация города объявила конкурс на рекультивацию полигона, стоимость составила порядка 0,5 млрд рублей. Большую часть денег дал федеральный бюджет, часть – казна города. Победителем стала компания «Геосинтетика», к которой множество вопросов у наблюдателей возникало в ходе всего срока проведения работ на полигоне. Так, активная фаза работ началась в 2021 году. На первом этапе подрядчики утрамбовывали спецтехникой мусор на полигоне, сделав из него что-то вроде зиккурата из отходов. После фирма уложил изолирующий экран. Также компания «Геосинтетика» устроила 126 дегазационных скважин, стоки и бассейн для жидкости, которая вытекает из полигона, – и как раз к этим работам возникли претензии у наблюдателей.

В частности, о том, как будут утилизировать свалочный фильтрат «Новый День» пытался выяснить еще в 2021-м. Тогда добиться ответов от представителя подрядчика Романа Крутова не удалось. Три года спустя с инспекцией на полигон приезжали депутаты гордумы. Инженер Виктор Сомиков, в частности, заявлял, что даже невооруженным взглядом были видны съехавшие откосы и что в случае осадков загрязненная вода из накопителя польется наружу, несмотря на слой изоляционного материала на дне отстойника. Что и случилось, считают эко-активисты, подавшие в суд на «Геосинтетику».

Представители подрядчика ранее также уточняли, что в качестве эксперимента отдадут фильтрат на очистные Водоканала. Однако глава фракции ЕР в гордуме Алексей Вихарев усомнился в безопасности метода и предлагал пригласить представителей Водоканала на заседание, чтобы те объяснили народным избранникам, из чего точно состоит фильтрат, есть ли в нем тяжелые металлы, готово ли предприятие работать с жидкостью и не испортит ли она городские очистные сооружения.

Также вопросы депутатов касались просадок тела полигона и устройства труб дегазации, через которые свалочный газ – метан – должен выходить наружу. Ранее Росприроднадзор выписывал «Геосинтетике» штрафы за нарушения как раз в этой части работ. По мнению активистов, не все замечания были устранены. Вкупе с тем, что на свалке под слоем мусора образуется метан, это может нести не только экологическую опасность для города – совсем рядом расположены жилые поселки и ЕКАД.

Напомним, «Широкореченский» принимал бытовые отходы с 1960-х до 2015 года включительно. В итоге в этой части город выросла 45-метровая гора мусора на 123 га.

Добавим, «Геос» («Геосинтетика») был подрядчиком по рекультивации печально известного подмосковского полигона «Ядрово». Однако контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке, т.к. компания не исполнила своих обязательств.

Куда денут ядовитый фильтрат

Екатеринбург, Елена Сычева

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