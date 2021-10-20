Началась рекультивация крупнейшей городской свалки. Непонятно, куда денут ядовитый фильтрат и биогаз (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась рекультивация гигантской свалки мусора – полигона «Широкореченский», который принимал бытовые отходы с 1960-х до 2015 года включительно. Сейчас это гигантский мусорный холм. Все, что десятилетиями выбрасывали сначала свердловчане, а потом и екатеринбуржцы, прессовали и утрамбовывали, пересыпали грунтом, так что на окраине города вырос 45-метровая гора. Это выше стандартной девятиэтажки. Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Геосинтетика» Роман Крутов, на полигоне накоплено 6 млн кубометров мусора. Свалка занимает площадь 23 га. Подрядчики мэрии получат 499 млн рублей за работы. Большая часть – около 70% – средства федерального бюджета, остальное добавит областная и городская казна.

Куда денут ядовитый фильтрат со свалки

Сейчас самосвалы и экскаваторы подрядчика перетаскивают кучи отходов из одного места в другое, чтобы сформировать равномерную поверхность. «Сначала мы формируем тело полигона, это будет такая «ацтекская» пирамида, которую мы закроем защитным экраном, и негативное влияние на окружающую среду снизится на порядок. Когда через тело полигона проходят осадки, через пластик, появляется фильтрат. Это определенный класс опасности. После того, как мы закроем весь полигон, фильтрат образовываться не будет. Также построены скважины для отвода биологического газа, который образуется в процессе разложения твердых бытовых отходов», – рассказал Крутов.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о том, как собираются утилизировать уже имеющийся фильтрат и биогаз (свалочный газ – это метан, прим. ред.), Роман Крутов признался, что это не предусмотрено проектом. «Мы как раз думаем, может быть, какие-то дополнительные работы провести. Обсуждаем это с администрацией города, с областью», – сказал он.

В беседе с агентством представитель ООО «Геосинтетика» затруднился назвать хотя бы примерную стоимость работ по обезвреживанию ядовитой жидкой выжимки с полигона и свалочного метана, но не исключил того, что это может быть уже другой контракт.



Глава комитета по экологии Екатеринбурга Екатерина Мурзина также не смогла объяснить, почему на стадии государственной экологической экспертизы проекта рекультивации «Широкореченского» из него убрали обезвреживание фильтрата и газа. «Мы об этом узнали после того, как фактически начали проводить работы. Это произошло месяц-полтора назад. Времени прошло пока мало для принятия какого-то окончательного решения [по поводу судьбы ядовитого фильтрата и свалочного метана]», – сказала она «Новому Дню».



Что касается самой свалки, то, как объяснил Крутов, благодаря тому, что она не использовалась уже несколько лет, отходы высохли, поэтому теперь их пересыплют песком, укроют бентонитовыми матами, затем снова засыплют песком и суглинком, а сверху выстелят плодородным слоем почвы. Возможно, там даже посадят деревья, чья корневая система не разрушит защитный экран, – этого в проекте, впрочем, тоже нет. Так что сказать, как будет использоваться мусорная пирамида, укрытая травой, пока неизвестно. «Честно говоря, есть мысли, еще на уровне федерации разрабатывались альтернативные способы дальнейшей эксплуатации, но пока еще ничего умного не пришло. Самый популярный вариант – сделать горнолыжный спуск, но это пока все на уровне фантазии», – добавил собеседник «Нового Дня».



Екатерина Мурзина, в свою очередь, сообщила, что пока не знает, будут ли менять категорию земель под полигоном после того, как завершится рекультивация. «Наша задача сначала рекультивацию провести, а потом уже понимать, что с участком делать», – сказала агентству чиновница.

Крутов уточнил, что работы, скорее всего, будут завершены раньше срока – через год или полтора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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