Завершается рекультивация Широкореченского полигона (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил Широкореченский полигон твердых бытовых отходов и заявил, что работы по рекультивации подходят к концу.

«Контракт на рекультивацию заключен до 2024 года, однако к настоящему времени работы уже близятся к концу. С трудом верится, что всего год назад здесь были сплошные горы мусора, а не зелёный холм. Участок земли, площадью 23 гектара, возвращается к нормальной жизни. Замечания к подрядчику есть, но механизм их устранения понятен, сейчас идет работа в этом направлении. Рекультивация Широкореческого полигона ТБО – это крупнейший экологический проект для города», – написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», рекультивация гигантской свалки мусора – полигона «Широкореченский», который принимал бытовые отходы с 1960-х до 2015 года включительно, – началась в 2021 году. Тогда это был гигантский мусорный холм. Все, что десятилетиями выбрасывали сначала свердловчане, а потом и екатеринбуржцы, прессовали и утрамбовывали, пересыпали грунтом, так что на окраине города вырос 45-метровая гора. Всего на полигоне было накоплено 6 млн кубометров мусора, свалка занимала площадь 23 га. Проект рекультивации стоит 499 млн рублей. Из них около 70% – средства федерального бюджета, остальное добавит областная и городская казна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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