Екатеринбургские депутаты займутся проверкой рекультивации Широкореченского полигона

В Екатеринбургской думе создана рабочая группа по вопросу рекультивации Широкореченского полигона. У депутатов возникли претензии к подрядчику – компании ООО «Геосинтетика».

«Рекультивация Широкореченского полигона – это первый такой масштабный проект для нашего города. Инициатива правильная, но техническое исполнение на данный момент оставляет желать лучшего. Но у нас еще есть время, 11 месяцев, чтобы все вопросы урегулировать. Дело в том, что подрядчик видит некоторые виды работ в своей парадигме. Со стороны городской администрации я получаю объяснения, которые мне непонятны. Нужно во всем разобраться», – заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству Алексей Вихарев.

Депутаты хотят изучить конкурсную документацию, проект рекультивации полигона, документы государственной экспертизы, а также выяснить условия гарантийного обслуживания площадки. «Если подрядчик откажется от выполнения своих обязательств по договору, есть вероятность судебного иска. Но это самый негативный сценарий», – подчеркнул Вихарев.

В депутатскую рабочую группу вошли Владимир Крицкий, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин, возглавил ее Алексей Вихарев. Весной 2024 года народные избранники намерены съездить на Широкореченский полигон, чтобы проверить качество рекультивации.

Напомним, мэрия Екатеринбурга заключила контракт на рекультивацию гигантской мусорной свалки в 2021 году. Всего на полигоне было накоплено 6 миллионов кубометров мусора, свалка занимала площадь 23 га. Рекультивация обойдется в 499 миллионов рублей. Из них около 70% – средства федерального бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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