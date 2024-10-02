В России почти половина свалок около аэропортов оказались нелегальными

Около половины полигонов бытовых отходов, расположенных возле российских аэропортов, оказались нелегальными. Они могут быть особо опасными для воздушных гаваней из-за скопления птиц. Собственники запустили орнитологические исследования, чтобы разработать меры для отпугивания пернатых.

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) насчитали 149 полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вблизи аэропортов в 63 регионах. Из них 65 оказались нелегальными, пишут «Известия». Практически все они расположены в труднодоступных местах.

Эти полигоны и свалки находятся в радиусе менее 15 км от контрольных точек аэродрома. Как правило, воздушные гавани самостоятельно рассчитывают их – речь идет о расстоянии до геометрического центра главной взлетно-посадочной полосы. Потенциально такие объекты могут привлекать массовые скопления птиц, которые будут угрожать безопасности полетов.

На данный момент владельцы 57 полигонов уже заключили договоры на проведение орнитологических исследований. Если специалисты выявят опасные объекты, то можно будет подобрать методы для отпугивания птиц. Это могут быть биоакустические установки, ракетницы, лазерные отпугиватели, муляжи (чучела), радиоуправляемые модели, а также хищные птицы.

Что касается нелегальных свалок, то с ними придется разбираться отдельно. Если объект принадлежит частному лицу, то его заставят ликвидировать через суд по представлению природоохранной прокуратуры. Если полигон расположен на земле, которая находится в госсобственности, то вопрос решают с помощью региональных законов.

По словам экспертов, свалки представляют самую серьезную опасность для аэропортов, так как это место кормления, а значит, и притяжения птиц. Основную угрозу представляют чайки за счет своего размера, более того, в отличие от других птиц они не проявляют никакого беспокойства при соседстве с аэродромом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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