В администрации Красноуфимска раскрыли подробности ситуации с мусоросортировкой

В администрации Красноуфимска дали пояснения по ситуации со строительством мусоросортировочного комплекса и полигона в окрестностях города. Если коротко – работы на выделенном участке не ведутся, когда начнутся и тем более – когда закончатся, неизвестно, а действующий полигон сможет принимать отходы максимум год.

Главный свердловский документ мусорной реформы – территориальная схема по обращению с отходами – предполагает строительство под Красноуфимском двух объектов, мусоросортировочного комплекса и полигона для ТКО. То, что действует в районе сейчас, является фактически даже не полигоном, а свалкой (согласно одной из редакций терсхемы). При этом, согласно последней версии документа от ноября прошлого года, мусоросортировочный комплекс на 100 тысяч тонн отходов в год должен был появиться в Красноуфимске до 2025 года. Также предполагалось, что там появится (в те же сроки) производство RDF-материалов мощностью 15 тысяч тонн в год (против 40 тысяч в первоначальной версии). Кроме того, по терсхеме требовалось построить полигон размещения ТКО – правда, мощность его упала с 50 до 15 тысяч тонн в год в последней редакции документа.

Совершенно очевидно, что за два месяца, остающиеся до 2025 года, работы не будут выполнены. Более того, неясны перспективы появления всех этих объектов. Как сообщили «Новому Дню» в администрации Красноуфимска, «никаких строительно-монтажных работ на земельном участке не ведется». При этом действующий полигон работает до 31.12.2025 года – и то в рамках временного разрешения на эксплуатацию. «После истечения указанного срока он будет закрыт для приемки отходов», – говорится в официальном письме первого замглавы Красноуфимска Елены Антипиной.

Куда повезут отходы с и без того переполненного полигона, если за ближайший год и два месяца новый объект не появится, неизвестно.

Напомним, построить полигон и МСК должно было сначала ТБО «Экосервис», недавно лишенное статуса регоператора, однако вскрылся подлог – фирма предоставила поддельную банковскую гарантию в муниципалитет, чтобы получить землю под стройку. Сейчас работы должно проводить ООО «Экорегул». Впрочем, у компаний одни владельцы – руководитель обеих Анна Распопова рассказывала «Новому Дню», что строительство полигона и завода в Красноуфимске продлено до 2026 года (информация на нашла официального подтверждения). «Вообще на текущий момент неразрешимых проблем практически не осталось. В Красноуфимске подготовили участок. Как земля оттает, начнем строительные работы, потому что пока она промерзла так, что даже чтобы ямы под забор вырыть, нужно смету увеличивать вдвое», – добавляла собеседница агентства в 2023 году.

Каковы теперь перспективы строительства мусоросортировки и полигона для Красноуфимского ГО, пока неизвестно. «Новый День» ждет ответ от департамента информполитики Свердловской области по этому поводу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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