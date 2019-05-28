Свердловские власти опубликовали новые «мусорные» тарифы

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала новые тарифы для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной и Северной зонах региона, т.е. для ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Рифей» соответственно. Согласно постановлению РЭК, теперь тариф на 2019 год для Восточной зоны составляет 474,37 рубля за кубометр мусора (против прежних 686,05 рубля). Для Северной зоны ставка платы за кубический метр отходов, согласно новому распоряжению РЭК – 695,23 рубля (против прежних 835,97 рубля).

Напомним, нормативы накопления мусора при этом региональная энергокомиссия оставила прежними. Как уже писал «Новый День», для жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге – 0,213 кубометра в месяц на человека, для частных домов в уральской столице – 0,261 кубометра в месяц на человека. Для жителей остальных территорий Свердловской области цифры чуть ниже: 0,173 кубометра в месяц для многоквартирников, 0,183 кубометра на человека в месяц для частных домов.

Таким образом, житель многоэтажки в Екатеринбурге в месяц будет платить 101,04 рубля, частного дома в Екатеринбурге – 123,8 рубля. В остальных 33 муниципалитетах, которые обслуживает «Спецавтобаза», ситуация будет следующая: для многоквартирников плата составит – 82 рубля ровно с человека в месяц, для индивидуальных домов – 86,8 рубля в месяц с одного человека.

Для жителей северных муниципалитетов, где обращением с отходами занимается тюменская компания «Рифей», снижение тоже произойдет, но на меньшую сумму. Для жителей многоквартирных домов – 120,27 рубля в месяц на человека, для жителей частных домов – по 127,22 рубля с человека в месяц.

Добавим, что снижение произошло после того, как ФАС внесла предписание свердловской РЭК урезать тарифы. Однако в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» уточнили, что будут оспаривать это решение. «В настоящий момент предписание антимонопольной службы оспаривается в Арбитражном суде города Москвы, в связи с его незаконностью и необоснованностью. Исковое заявление было ранее принято к производству, первое судебное заседание по нему назначено на 18 июня», – добавили в пресс-службе предприятия.

Позиция «Рифея» по новым тарифам неизвестна.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

В Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов ООН. / В Богдановиче рецидивист получил 2,2 года строгача за оскорбление и насилие над полицейским. / «Стенограффия» начала прием заявок от уличных художников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»