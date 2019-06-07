Антимонопольщики рассказали, как мусорный оператор «Рифей» завысил зарплаты и нормативы за счет жителей

ФАС раскрыла причины, по которым был снижен тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Северной зоне Свердловской области. Напомним, там этим занимается тюменская компания «Рифей», чьи тарифы были урезаны примерно на 17 % после проверки центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы РФ. Как рассказал на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы Алексей Балыбердин, он обращался к антимонопольщикам с просьбой раскрыть итоги проверки и получил ответ. Из документов, которые обнародовал парламентарий, следует, что тариф «Рифея» оказался завышен, в основном, по двум причинам.

Первая – неправильные расчеты нормативов накопления мусора жителями Северной зоны Свердловской области, куда входят Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск, Североуральск, и т.д. Как следует из ответа ФАС, РЭК, утверждая тарифы для тюменской фирмы, опиралась на конкурсную документацию «Рифея», а не на территориальную схему Свердловской области (это, напомним, основополагающий документ для мусорной реформы). В частности, по документам тюменцев, предполагалось, что им придется вывезти 2,98 млн кубометров мусора за год из дворов многоквартирных домов и частного сектора, тогда как в терсхеме другая цифра – 2,14 млн кубометров.

Вторая причина неправомерного завышения тарифа – неверные расчеты численности штата компании, ошибка примерно на 30%. Согласно выводам комиссии ФАС, РЭК считала необходимое количество работников «Рифея» исходя из численности проживающих на территории присутствия, а не из числа лицевых счетов физлиц.

Исходя из этого, ФАС выдала предписание РЭК о снижении тарифа «Рифея». Как уже писал «Новый День», для Северной зоны Свердловской области ставка платы за кубический метр отходов, согласно новому распоряжению РЭК, с 1 июня 2019 года составит 695,23 рубля против прежних 835,97 рубля. Таким образом, жители многоквартирников будут платить по 117,4 рубля с человека в месяц, жители частного сектора – по 132,1 рубля с человека в месяц.

Екатеринбург, Елена Сычева

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