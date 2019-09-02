Третьему «мусорному» регоператору понизили тариф – решение будут оспаривать

В Свердловской области после проверки ФАС был уменьшен тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне региона, где регоператором стала компания «ТБО Экосервис». За кубометр мусора плата составит 489,61 рубля, прежде ставка была 713,57 рубля. Новый тариф действует с 1 сентября 2019 года.

Как сообщил «Новому Дню» директор регионального оператора Радик Хисамутдинов, компания будет оспаривать в суде и предписание центрального аппарата ФАС России, и новое постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Безусловно, мы будем это делать», – подчеркнул он, уточнив, что сильнее всего после предписания ФАС и снижения тарифа пострадала транспортная составляющая.

Напомним, с 1 июня 2019 года в Свердловской области вступило в силу постановление Региональной энергетической комиссии, принятое после предписания центрального аппарата ФАС России. Антимонопольщики посчитали завышенными тарифы в Восточной и Северной зонах Свердловской области, которые обслуживают ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Рифей» соответственно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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