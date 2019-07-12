Полпред президента: тарифы на мусор снижены, но это не предел

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на встрече с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации напомнил о том, что тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области были снижены, однако перспектива для уменьшения платы еще есть. «Тарифы были снижены, но это еще не предел. Наверняка можно еще посмотреть. Там есть запас. Во всех субъектах нашего округа», – сказал полпред.

Напомним, с 1 июня 2019 года в Свердловской области вступило в силу новое постановление Региональной энергетической комиссии, принятое после предписания центрального аппарата ФАС России. Антимонопольщики посчитали завышенными тарифы в Восточной и Северной зонах Свердловской области, которые обслуживают ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Рифей» соответственно. Представители регоператора Западной зоны – ООО «ТБО Экосервис» – также ранее говорили, что их тарифы изучает ФАС России, поэтому ставки платы, возможно, будут снижены и там.

Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами была снижена и в Тюменской области. С 1 июля 2019 тариф уменьшился на 3 рубля 5 копеек для каждого жителя многоквартирных домов и на 2 рубля 61 копейку для жителей индивидуальных домов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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