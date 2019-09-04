В десятках городов на Урале изменится плата за мусор: когда и как? Самый полный гид о суде по тарифам на вывоз отходов

«Мусорный» оператор Восточной зоны Свердловской области, куда входит Екатеринбург, Каменск-Уральский и еще три десятка городов, оспорил решение Региональной энергетической комиссии, которая в мае этого года пересмотрела тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Тогда они упали примерно на треть. Для сравнения – если еще за май жители многоэтажек в Екатеринбурге платили за мусор по 146,13 рубля с человека, то в июле они получили квитанции с 101,4 рубля с одного зарегистрированного или фактически проживающего.

Что произошло в суде?

В мае тариф был снижен после проверки центрального аппарата ФАС России. Антимонопольщики проводили ревизии во многих регионах страны. Все проверки мусорных тарифов заканчивались снижением ставки платы. Однако свердловские регоператоры сразу же заявили, что претензии антимонопольной службы несправедливы, а снижение тарифа – необоснованно и может привести к снижению качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в суд, чтобы оспорить новое постановление РЭК Свердловской области, и после трех месяцев слушаний им удалось отстоять свою позицию. «Признать недействующими с момента вступления в законную силу решения суда пункты 3 и 4 постановления РЭК от 21 мая 2019 года № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые Постановления РЭК» в части внесенных изменений, касающихся ЕМУП «Специализированная автобаза», – говорится в резолютивной части Свердловского облсуда.

В пресс-службе инстанции также напомнили, что решение пока не вступило в законную силу, и оно может быть оспорено в Верховном суде РФ. «Новый День» обратился за комментарием в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, будет ли регулятор доводить дело до ВС или пересмотрит тарифы, однако ответа пока не поступило. Позицию председателя свердловской РЭК Владимира Гришанова мы опубликуем позднее.

Сколько будем платить?

Главный вопрос для населения теперь – когда и как изменятся тарифы для жителей всех 34 муниципальных образований Свердловской области. Однозначно можно заявлять, что тариф не вернется к прежним, доиюньским параметрам. «Спецавтобаза» оспорила только часть пунктов из майского постановления РЭК, соответственно, регулятору предстоит заново пересмотреть некоторые положения тарифа. Но роста на 30% не произойдет.

Пока непонятно, когда РЭК будет устанавливать новые тарифы. По информации «Нового Дня», следующее заседание правления регулятора назначено на 13 сентября – к этой дате решение Свердловского областного суда еще просто не вступит в силу, значит, как минимум до конца октября Восточный кластер будет жить по «старым новым» – то есть сниженным – тарифам. Если в середине октября РЭК поменяет ставку платы, то в квитанциях свердловчан она отразится только в конце октября – начале ноября.

Где еще повысят мусорные тарифы в Свердловской области?

В самой «Спецавтобазе» подчеркивают, что оспаривание решения региональной энергокомиссии не было продиктовано попыткой заработать. В тариф Восточного кластера вообще не заложена предпринимательская прибыль, но снижение ставки платы, в основном, за счет транспортной составляющей, неизбежно повлекло бы снижение качества услуг. В самых пессимистичных прогнозах эксперты даже предсказывали банкротство предприятия. «Постановление необоснованно снижало необходимую валовую выручку. То есть были ущемлены права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора. Применение текущего тарифа привело бы к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО», – сообщили агентству в «Спецавтобазе».

Оспаривать постановление РЭК готовится и другой регоператор Свердловской области, отвечающий за Западную зону с центром в Первоуральске, – ТБО «Экосервис». Компании также срезали тариф за счет транспортной составляющей. «Безусловно, мы будем это делать», – сказал «Новому Дню» директор регоператора Радик Хисамутдинов.

А вот регоператор Северной зоны – ООО «Рифей», у которого был самый большой тариф в Свердловской области, – не будет оспаривать снижение ставки платы.

«У «Спецавтобазы» и «Экосервиса» основное секвестирование тарифа произошло по текущим расходам, а у «Рифея» – основное снижение было по инвестсоставляющей, в итоге она была растянута во времени по реализации. Влияния на текущую деятельность снижение тарифа не повлекло», – объяснил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ведомство, напомним, является заказчиком реформы в регионе и курирует эту сферу.

Снизить нельзя повышать

Интересно, что, например, в уральском полпредстве считают: тарифы на обращение с ТКО можно продолжать снижать – во всех регионах УрФО. «Тарифы были снижены, но это еще не предел. Наверняка можно еще посмотреть. Там есть запас. Во всех субъектах нашего округа», – говорил ранее полпред Николай Цуканов.

Однако у экспертов отрасли иное мнение. Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин подчеркнул, что суд просто расставил все на свои места. «Никто не хочет снижать или повышать тариф. Все хотят, чтобы он был экономически обоснованным. Поэтому затраты регоператоров и проверяет РЭК. С нового года услуга стала коммунальной, а раньше не было понятно, кто и сколько за нее платит. Реформа позволила опубличить это, вырвать этот кусок из строки «Содержание и ремонт», положить на ладонь – и отдельно посчитать с помощью РЭК, чтобы не было никаких «серых» договоренностей между перевозчиками и коммунальщиками. Так что решение суда расставило точки над i. Все теперь понимают, что этот тариф обоснован, потому что суд стоит не на стороне ФАС или регоператора, а на стороне здравого смысла. Хорошо, что разобрались. Теперь нужно дальше работать», – подчеркнул он.

О том, что по искусственно заниженным тарифам регоператоры просто не смогут работать и добиваться целей реформы, сказал и политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик. Мусор России» Марат Баширов. «Когда реформа запускалась, то РЭКи в рамках своих полномочий по ряду критериев установили тарифы. Эти критерии были закреплены в федеральном законодательстве. Есть такой замминистра природных ресурсов Логинов – он не просчитал последствия, это его персональная ответственность. Произошел рост платежа для населения, где-то на 20%, где-то на 40%, где-то выше, начались волнения, население перестало платить, вышло на акции, пошли жалобы в Москву, в том числе и президенту. Волюнтаристским способом тарифы начали снижать. Там, где регоператоры карманные и принадлежат облправительтсву, они просто промолчали. Частные же предприятия, которые выиграли конкурсы по выбору регоператора, оказались в сложной ситуации, потому что они под тарифы, утвержденные РЭК, брали кредиты, заключали договоры на поставку оборудования, арендовали землю. Так что некоторые из них, если пойдут в суд, с большой долей вероятности выиграют, потому что они могут предъявить убытки. Это закреплено в федеральном законодательстве. Но не все это сделают. Я не верю, что это будет массово, поскольку, например, ГУПы получат дотации из бюджета. Население этого не увидит, хотя возьмут-то все равно из нашего кармана. Это экономическая подоплека. А политическая заключается в том, что при сниженных тарифах реализовать задачи, которые ставит Москва, регионы не смогут. Нужно привлекать новые технологии, нужно вводить раздельный сбор, а в это надо вкладываться», – сказал собеседник «Нового Дня».

Сказали «фас»

Свердловская область – не единственный регион, где после проверки центрального аппарата ФАС решением местного регулятора были снижены тарифы на обращение с ТКО. То же произошло с Омской областью, где ставку платы сократили примерно на 30%. История полностью скопирована с уральской – больше всего пострадала транспортная составляющая, которую регоператоры называют самой затратной в структуре тарифа. При этом, например, местные власти помогают ходу реформы рублем – из регионального бюджета по решению губернатора Омской области Александра Буркова выделили 300 миллионов рублей на субсидии муниципалитетам на организацию контейнерных площадок. В Свердловской области регоператоры, хоть это и не заложено в тарифе, нередко устанавливают контейнеры за свой счет.

Так же, как в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Омске, случилось еще в ряде регионов страны. После проверок центрального аппарата ФАС России мусорные тарифы были снижены, например, в Кировской области – примерно на 15%. Из тарифа исключили расходы на закупку техники в лизинг, а также средства на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций. В региональных тарифах было предусмотрено, что мусоровозы заполняются на 85% – таковы требования СанПиНа, однако антимонопольщики постановили, что заполняться грузовики должны под завязку, на 100%, чтобы снизить расходы на самую затратную статью – транспортировку мусора.

Наконец, в Тюменской области также был снижен тариф на обращение с ТКО. Антимонопольщики посчитали, что в ставку платы за мусор неправомерно включены затраты на выплату кредитов, поэтому она была сокращена, правда, незначительно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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