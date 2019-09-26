Московский суд отказал «Спецавтобазе» в иске против ФАС

Арбитражный суд Москвы принял решение оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной службы России, из-за которого в Свердловской области минувшей весной изменились тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Документ оспаривал регоператор Восточной зоны Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза», но инстанция приняла решение отказать в удовлетворении требований.

«Мотивировочная часть пока не получена, поэтому комментировать решение суда преждевременно. Однако позиция предприятия остается прежней: ЕМУП «Спецавтоабаза» считает, что предписание ФАС России ущемляет права регионального оператора на нормальное осуществление деятельности, поскольку применение текущего тарифа приводит к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО», – пояснили в пресс-службе регионального оператора.

Напомним, ранее «Спецавтобаза» доказала в Свердловском облсуде правоту своей позиции относительно тарифа. Решения двух инстанций противоречат друг другу, они могут быть обжалованы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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