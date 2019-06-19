«Спецавтобаза» рассказала, когда люди станут меньше платить за мусор

Накануне в ЦК «Эльмаш» по инициативе депутата ЕГД Алексея Вихарева прошла встреча жителей Орджоникидзевского района с представителями «мусорного» регоператора – ЕМУП «Спецавтобаза», которое обслуживает Екатеринбург в части обращения с твердыми коммунальными отходами. Такая коммунальная услуга появилась в квитанциях горожан с конца января, но вопросы, которые волнуют население, те же, что и полгода назад. С ними они приходят на прием к своему депутату, поэтому решением стало провести трехстороннее мероприятие.

Пришедших на встречу людей интересовало, почему плата взимается не с площади квартиры, а с числа зарегистрированных в ней. Представители «Спецавтобазы» объяснили, что такое решение было принято на уровне региона, и свердловская Региональная энергетическая комиссия рассчитывала нормативы, исходя из числа мусорообразователей – то есть людей.

Одна из пенсионерок, участвовавших во встрече, процитировала премьера Дмитрия Медведева – его высказывание опубликовала «Российская газета»: «Размер платежа с 2019 по 2023 годы останется на уровне 2018 года, то есть 95 рублей за тонну». Я, получается, плачу за полторы тонны?» – удивилась она. Однако главный инженер предприятия Дмитрий Осокин объяснил, что речь идет не о сумме в квитанции, а о ставке платы за негативное воздействие на окружающую среду. Она действительно была снижена, о чем ранее писал «Новый День», хотя в итоге на тариф это повлияло не особенно. «Это изменение одной составляющей, которая влияет на размер тарифа, в который включены затраты на транспортировку, захоронение мусора, и так далее», – объяснил он.

Волновал людей и сам тариф, который недавно был снижен РЭКом по решению центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы. «Решением Региональной энергетической комиссии тариф был снижен с 1 июня 2019 года. Это постановление мы выполняем, и уже в конце июня и начале июля жители территорий, которые обслуживает региональный оператор, получат квитанции за эту услугу по новому тарифу», – сказала глава предприятия Наталья Зубова, напомнив, что решение центрального аппарата ФАС России, на основании которого и был изменен тариф, оспаривается в Арбитражном суде Москвы.

Садоводов интересовало, как сделать так, чтобы платить либо по месту жительства в квартире, либо в саду. Особенно сейчас, в разгар огородных работ. «В таких случаях у нас предусмотрены перерасчеты. Если у человека есть прописка в многоквартирном доме и сад, то, когда он находится в саду, он может взять справку председателя СНТ о том, что проживает там летом, например. Подойдите в управляющую компанию, напишете заявление, чтобы будете отсутствовать, и данную услугу вам не будут начислять. Подтверждением могут быть и «нулевые» квитанции по электроэнергии, потребление в это время ведь прекращается», – объяснила Зубова.

Были вопросы у людей и по размеру норматива. Многие удивлялись, что не мусорят так много, как посчитали в Региональной энергетической комиссии. Представители «Спецавтобазы» объяснили, что согласны с людьми в этом вопросе и, например, корректнее для этого было бы вводить дифференцированные нормативы для разных категорий населения. Но для этого требуются изменения в законах, а пересмотр нынешних нормативов, утвержденных в 2017 году, – в компетенции Региональной энергетической комиссии.

В конце встречи Алексей Вихарев поблагодарил жителей за вопросы, а «Спецавтобазу» – за то, что не побоялись встретиться с людьми, несмотря на явное недовольство последних самой реформой. «Большое число граждан ко мне подходило, многие шли сюда с пониманием того, что завтра им придут платежки со сниженной платой за коммунальную услугу по обращению ТКО. Но мы живем в правовом государстве, есть закон, и мы его должны исполнять. «Спецавтобаза» молодцы, что не побоялись, пришли и проговорили с гражданами, ответили на неудобные вопросы. Сегодняшняя встреча показала, что таких мероприятий должно быть больше. Жители района и города желают знать о ходе мусорной реформе, какие сложности есть и пути реализации. Планирую провести такую же встречу через две недели для жителей Кировского района, который относится к моему округу. Надеюсь, что коллеги-депутаты возьмут с меня пример. Тема мусорной реформы непростая, но это не значит, что надо набирать политические очки на ней, говорить, ничего не решая, устраивать митинги, призывать не платить, вводить людей в заблуждение», – сказал депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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