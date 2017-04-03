Путин на форуме ОНФ: в возникновении несанкционированной свалки с отходами от сточных вод Водоканала виноваты муниципальные власти / Президент обещал проработать проект об увеличении штрафов за загрязнение среды

Публикации за 03.04.17

На медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, где собрались сотни журналистов со всей России, сейчас проходит встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. В рамках организованной пресс-конференции свой вопрос о свалке отходов под Екатеринбургом задал главред газеты из Березовского. Владимир Путин заявил, что в возникновении несанкционированных свалок, вероятно, виноваты власти муниципалитета. И пообещал проработать проект об увеличении штрафов, чтобы не возникало желания нарушать закон.

Вопрос, который задал главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков, касался свалки на 37 километре Режевского тракта. Ее обнаружили полтора года назад, но за это время так и не ликвидировали. В лесу рядом с населенными пунктами и садовыми товариществами выгрузили 4000 тонн кека, образующегося при обработке сточных вод, вывезенного с очистных сооружений Екатеринбурга. Свалку устроило предприятие НПТД «Чистый город», которое по договору с екатеринбургским МУП «Водоканал» должно было вывезти отходы с Южной аэрационной станции Екатеринбурга на специальный оборудованный для этого полигон.

«Я хочу рассказать об одной свалочке моей любимой. Полтора года назад к нам привезли 4000 тонн отходов с сооружений Водоканала в Екатеринбурге. За эти полтора года к нам приезжали представители природоохранной прокуратуры, министерства. Но зловонные отходы до сих пор не вывезены, – рассказал главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков. – В начале года ОНФ объявил проект, посвященный Году экологии, я внес эту свалку на интерактивную карту. Надеюсь, с помощью ОНФ сможем не только вывезти отходы, но и наказать нарушителей. Предложение к вам – давайте бороться с нарушителями более строго, давайте их наказывать?»

«Давайте попробуем. Для этого мы с вами должны выработать правила определенные. Они, наверное, есть, но работают не так эффективно, как нам бы с вами хотелось», – заявил Владимир Путин. – Водоканал и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться, сняв с себя ответственность. Это связано с выделением денежных ресурсов, которые они (местные власти) не хотят выделять на нормальную утилизацию отходов – вот и все, – заявил президент. – Что касается ужесточения ответственности, то я с вами согласен. Потому что вложения, которые должны были сделать МУП, но не сделали, и штрафы, которые они могут заплатить, – они должны быть сопоставимы. Чтобы (местные власти) понимали, что лучше провести нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче. Предложение хорошее, мы его проработаем».

Напомним, скандал вокруг свалки у поселка Монетный разгорелся в июле 2016 года. В ходе инспекции на территории Березовского городского округа в лесном массиве было обнаружено место сброса около 4 тысяч тонн кека – отхода, возникающего при обработке сточных вод, – вывезенного с очистных сооружений Екатеринбурга.

Как установили тогда специалисты областного минприроды, жалобы на свалку поступали с декабря 2015 года. Отходы были сброшены предприятием НПТД «Чистый город», которое по договору с екатеринбургским МУП «Водоканал» должно было вывезти отходы с Южной аэрационной станции Екатеринбурга на специальный оборудованный для этого полигон. Но кек месяц за месяцем выгружали возле поселков Октябрьский и Первомайский (Сысертский ГО), в поселке Рудный Екатеринбурга и в лесном массиве на 37-м километре Режевского тракта (Березовский ГО).

Кек – отходы четвертого класса опасности, содержащие железо, кадмий, магний, алюминий, свинец, медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. Попадая в грунтовые воды, вредные вещества могут нанести серьезный вред окружающей среде. Ситуацию осложняет то, что близ населенных пунктов расположены садовые товарищества, где люди выращивают овощи на ставшей опасной почве.

Еще летом 2016 года СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ («Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).

Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО). / Жительница Екатеринбурга отсудила почти 900 тысяч у застройщика за дефектную квартиру. / Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы). Они требуют повторной проверки в связи со скандалом о сексуальных домогательствах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»