Начался суд над создателями свалки фекалий, на которую жаловались Путину

В Свердловской области стартовал судебный процесс над подрядчиками екатеринбургского Водоканала, которые сваливали фекалии с Южной аэрационной станции в лесах в окрестностях уральской столицы. Уголовное дело по статье 247 УК РФ «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде» рассматривают в Березовском городском суде. Обвиняемых двое – это руководитель НПДТ «Чистый город» Евгений Загуменов (бывший партнер экс-директора Водоканала, а ныне министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика) и директор компании «УралСтарБилдинг» Виталий Юдин.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня в суде были зачитаны все эпизоды сваливания кека с сентября 2015 года по январь 2016-го. За это время подрядчики екатеринбургского МУПа вывезли в леса 32 тысячи 266 тонн отходов в поселок Монетный в Березовском городском округе, в поселок Первомайский Сысертского района, к лесопарковой зоне поселка Рудный, возле садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень», а также вблизи поселка Рассоха Белоярского городского округа и города Арамили. Общий ущерб, согласно исковым требованиям Министерства природных ресурсов Свердловской области, составляет 287 млн рублей.

Однако ни один из обвиняемых не признал этой суммы. Так, г-н Загуменов и его защита сослались на то, что ранее суды удовлетворили иски от минприроды к фирме на 105 млн рублей, и что этот штраф надо учитывать. Кроме того, представитель «Чистого города» говорил, что по всем документам, подписанным с Водоканалом, подрядчик вывозил отходы не четвертого, а пятого класса опасности. Перерасчета потребовал и г-н Юдин. Однако пострадавшая сторона – минприроды – с этим не согласилась.

Следующее слушание назначено на 9 часов утра 9 марта 2018 года. По словам представителей инстанции, процесс будет долгим, после 19 марта заседания будут идти в ежедневном режиме, поскольку по уголовному делу очень много свидетелей.

Напомним, что свалки начали обнаруживать в 2016 году. Однако долгое время было невозможно добиться их ликвидации. Работа началась только после того, как к проблеме привлекли внимание президента Владимира Путина – о ситуации ему рассказал березовский журналист Сергей Стуков на медиафоруме ОНФ.

Екатеринбург, служба информации

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