Сегодня суд может вынести приговор создателями свалки фекалий, на которую жаловались Путину

Сегодня в Березовском городском суде проходит очередное заседание по делу в отношении подрядчиков екатеринбургского Водоканала. Они сваливали фекалии с Южной аэрационной станции в лесах в окрестностях Екатеринбурга. Напомним, дело было возбуждено по статье 247 УК РФ «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Сегодня может быть вынесен вердикт суда.

Обвиняемых двое. Первый ‒ руководитель НПДТ «Чистый город» Евгений Загуменов (бывший партнер экс-директора Водоканала, ныне министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика) и директор компании «УралСтарБилдинг» Виталий Юдин.

С сентября 2015 года по январь 2016-го подрядчики екатеринбургского МУПа вывезли в леса 32 тысячи 266 тонн отходов в поселок Монетный в Березовском городском округе, в поселок Первомайский Сысертского района, к лесопарковой зоне поселка Рудный, возле садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень», а также вблизи поселка Рассоха Белоярского городского округа и города Арамили. Общий ущерб, согласно исковым требованиям Министерства природных ресурсов Свердловской области, составляет 287 млн рублей.

Свалки начали обнаруживать в 2016 году, однако долгое время было невозможно добиться их ликвидации. Работа началась только после того, как к проблеме привлекли внимание президента Владимира Путина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

Вера Белоус уходит работать в мэрию из Ассоциации строителей Урала. / В Екатеринбурге ждут всплеска острых кишечных инфекций. / Опознай сказочного героя в юридической канцелярщине: тест РИА «Новый День» ко Дню знаний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»