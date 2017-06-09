Минприроды нашло виноватых в свалке кека под Березовским. А СКР – все еще ищет

В Свердловской области к счастливому концу движется история с прогремевшей на всю Россию свалкой кека в городе Березовском. В течение ближайшего месяца ее должны ликвидировать – к такому решению пришли в министерстве экологии и природных ресурсов. На то, чтобы разобраться со свалкой, у ведомства ушло полтора года. Причем неизвестно, как бы все закончилось, не расскажи журналисты о сбросе отходов очистных сооружений президенту России Владимиру Путину – в апреле этого года березовские журналисты пожаловались главе государства на то, что подрядчики местного МУПа сваливают кек, относящийся к 4 классу опасности, в лесах, но никто не несет ответственности, а свалку никак не ликвидируют.

С того момента прошло чуть больше двух месяцев, и сейчас, меньше чем за неделю до «Прямой линии» с Владимиром Путиным чиновники из свердловского минприроды нашли-таки виновных в сбросе 34 тысяч тонн кека с южных очистных сооружений екатеринбургского «Водоканала». «Министерством было установлено и привлечено к ответственности виновное лицо – ООО «НПТД «Чистый город», пресечена его незаконная деятельность, рассчитан и подтвержден в судебном порядке ущерб, нанесенный незаконным размещением отходов – более 105 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Составлен план мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки и утвержден график проведения работ. Вывоз осадка очистных сооружений на специально подготовленный участок должны завершить не позднее 17 июля текущего года».

Между тем, по данным NDNews.ru, ущерб с компании пока не взыскан. Более того, заниматься ликвидацией свалки отходов на территории Березовского будет не «Чистый город», а собственно «Водоканал», который и нанимал в 2015 году компанию в качестве подрядчика. Предприятие найдет подрядчика, который вывезет кек из Березовского и отправит на полигон. Работы будут оплачены МУПом, а уже потом МУП будет взыскивать деньги с «Чистого города». Правда, о какой сумме идет речь, пока непонятно. Ранее директор «Водоканала» Александр Ковальчик уточнял, что нужно будет вывезти порядка 4 тысяч тонн кека, но точный объем будет понятен только после того, как отходы примут на полигоне – там их должны взвесить и выставить соответствующий счет. В пресс-службе МУПа также уточнили, что ситуация осложняется тем, что кек, который лежит в Монетном с конца 2015 года, перемешался с грунтом.

Интересно, что если в минприроды уже вынесли свой вердикт в отношении «Чистого города», то представители регионального управления Следственного комитета России оказались не столь расторопны. Напомним, в 2016 году по факту обнаружения свалки кека было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ («Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»). Но, как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, до сих пор подозреваемых у следствия нет.

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