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Четверг, 20 сентября 2018, 09:32 мск

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Создателям печально известной свалки кека дали условные сроки

Накануне днем Березовский городской суд вынес приговор подрядчикам екатеринбургского Водоканала. Они сваливали фекалии с Южной аэрационной станции в лесах в окрестностях Екатеринбурга. Руководитель НПДТ «Чистый город» Евгений Загуменов (бывший партнер экс-директора Водоканала, ныне министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика) получил 3 года и 6 месяцев условно, а директор компании «УралСтарБилдинг» Виталий Юдин ‒ 3 года и 4 месяца условно. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, дело было возбуждено по статье 247 УК РФ «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».

С сентября 2015 года по январь 2016-го подрядчики екатеринбургского МУПа вывезли в леса 32 тысячи 266 тонн отходов в поселок Монетный в Березовском городском округе, в поселок Первомайский Сысертского района, к лесопарковой зоне поселка Рудный, возле садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень», а также вблизи поселка Рассоха Белоярского городского округа и города Арамили. Общий ущерб, согласно исковым требованиям Министерства природных ресурсов Свердловской области, составляет 287 млн рублей.

Свалки начали обнаруживать в 2016 году, однако долгое время было невозможно добиться их ликвидации. Работа началась только после того, как к проблеме привлекли внимание президента Владимира Путина.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавили, что следователи арестовали имущество, принадлежащее подсудимым, с целью последующего возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Однако иск о взыскании ущерба окружающей среде будет рассмотрен уже в порядке гражданского судопроизводства.

Екатеринбург, служба информации

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