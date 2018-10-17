В Березовском снова возбуждено уголовное дело из-за свалки опасных отходов

В Березовском возбуждено очередное уголовное дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Свердловской области, в черте города на земельном участке площадью более 100 гектаров неустановленные лица с ноября 2015 года размещали отходы IV класса опасности без законных на то оснований. Свалка значительно портила почву и наносила вред окружающей среде. Кроме того, случайное возгорание отходов могло создать реальную угрозу здоровья и жизни граждан, полагают следователи.

«В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в ведомстве.

Добавим, что месяц назад завершился суд над подрядчиками екатеринбургского Водоканала, которые сливали кек в том числе на территории Березовского. С осени 2015 года виновные вывезли в леса 32,2 тысячи тонн фекалий, загадив почву в поселках Монетный, Первомайский, Рудный, Рассоха. Руководитель НПДТ «Чистый город» Евгений Загуменов (бывший партнер экс-директора Водоканала, ныне министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика) получил 3 года и 6 месяцев условно, а директор компании «УралСтарБилдинг» Виталий Юдин ‒ 3 года и 4 месяца условно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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