На окраине Березовского растет бесхозная свалка: там обнаружились трупы животных и опасные отходы (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Березовского бьют тревогу: на окраине города растет огромная свалка. Неизвестные вываливают опасные отходы, мертвых животных и строительный мусор поблизости от домов, а недавно там начали плавить провода, и едкий дым идет прямо на жилища.

Свалка под Березовским

Житель Березовского Анатолий Черников рассказал «Новому Дню», что живет на улице Прохладной. Не так давно увидел над лесом черный дым, решил выяснить, что случилось, и обнаружил образовавшуюся посреди леса свалку и орудующих на ней людей: «Они жгли провода, чтобы потом сдать как вторсырье. Целый грузовик привезли». Несанкционированная помойка находится в 500 метрах от дороги, идущей от ТЭЦ к Березовскому. Дорога асфальтированная, сделана лет 10 назад и брошена. Недалеко от дороги на пустыре видны остатки фундаментов нескольких домов. «У нас всегда здесь было чисто. Тут мамы с детьми, старушки, пенсионеры гуляют, – рассказал Анатолий. – А теперь даже страшно подходить – или заразу подхватишь или еще что случится».

Неподалеку от этой окраины Березовского расположена воинская часть, ее командир рассказал журналистам, что последние лет 10 солдаты постоянно ходили чистить лес – на этой территории они проводили занятия и тренировки: «Года полтора назад на такой вот зарядке в лесу к нам подъехали несколько человек на квадроциклах и заявили, что эта земля в частной собственности (у них). И чтоб ноги военных тут не было. Через пару недель новые собственники пропали».

Территорию никто не охраняет, не прибирает и не использует. Свалка растет, и жители Березовского переживают, что она может стать источником настоящей опасности – там и трупы животных, и люминесцентные лампы и многое другое. До ближайших домов – не больше километра.

В администрации города Березовского «Новому Дню» сообщили, что, по их данным, этот участок находится на неразграниченных землях. О каких-то собственниках, о которых упоминали представители военной части, в земельном отделе дать информацию затруднились, сообщив, что выяснение принадлежности участка потребует времени.

Березовский, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

Березовский. Другие новости 29.05.18

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