Жалобы Путину не помогли: зловонные отходы продолжают сливать в свердловские леса (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

Свердловские коммунальщики и их подрядчики, которые занимаются вывозом отходов, продолжают загрязнять леса в Свердловской области, сбрасывая иловые отложения. Уральцы жаловались на это даже президенту страны Владимиру Путину, но на местном уровне вопрос решать не хотят, а уголовное дело, возбужденное еще прошлым летом, до сих пор остается бесфигурантным.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после скандала с вывозом кека на природоохранные территории, екатеринбургский МУП «Водоканал» пообещал в короткие сроки устранить все нарушения. Сейчас, спустя две недели, в Свердловской области вновь может разгореться скандал с незаконным складированием иловых отложений в лесу. На сей раз не возле Березовского, а в Белоярском районе, на границе с Верхним Дуброво.

Фото предоставлено редакции Сергеем Стуковым

«О начавшейся активности в районе Белоярки нам сообщили местные жители, которые «засекли» зловонные машины с отходами на въезде в лес. Сегодня мы побывали на полигоне, где планируется складировать кек. На землях сельхозназначения вырубаются деревья, снимается грунт, завозятся отходы. Чтобы проверить это, нужно просто подъехать к площадке и понюхать воздух – сомнений в том, что именно лежит вокруг, вообще не остается», – написала на своей странице в Facebook руководитель областного отделения ОНФ Жанна Рябцева.

Как рассказал NDNews.ru участник ревизионной группы, главред «Березовского рабочего» Сергей Стуков, общественники и активисты считают, что это фекальные массы, которые везут с аэрационных сооружений Водоканала на Химмаше. Отметим, что сегодня на месте побывали представитель природоохранной прокуратуры Андрей Третьяк и представительница свердловского минприроды Зоя Артемьева. Ведомства должны выяснить, чьи именно отходы свозят в Белоярский район на земли сельхозназначения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве Ирины Вахрушевой. Мужчина ранее уже был судим за изнасилование – подробности истории (ФОТО). / На уральской трассе санитарная машина УАЗ лоб в лоб столкнулась с иномаркой: 6 пострадавших (ФОТО). / Свердловская ГИБДД выступила со спецзаявлением из-за грядущей непогоды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»