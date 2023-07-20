Свердловское правительство забирает скандально известный участок у минобороны. Что там хотят построить

На следующей неделе в свердловском правительстве пройдет совещание, на котором чиновники будут обсуждать передачу участка в Березовском городском округе в собственность региона. Речь идет о территории бывшей воинской части №92851 и прилегающих землях.

Этот участок хотят использовать под объект для размещения твердых бытовых отходов. Проще говоря – под полигон бытового мусора. Это следует из документа за подписью замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова в адрес главы департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова. Жители Березовского городского округа обсуждают ситуацию в соцсетях. «Дорожная карта означает, что все изыскания проведены и решение о размещении на данном объекте принято. Соответственно, по-хорошему, надо просить раскрыть результаты изысканий этого и прочих участков + раскрыть результат (методологию) выбора именно данного участка и проверить на коррупционную составляющую. Если все чисто – помойка неизбежна», – пишет Алексей Одиноких.

В правительстве региона «Новому Дню» сообщили, что речь не идет о финальном выборе участка под полигон для екатеринбургской агломерации и мусоросортировочный комплекс – эти объекты, напомним, должны появиться до 2026 года включительно, однако власти не называют место или хотя бы предполагаемое место для их размещения, справедливо опасаясь роста протестов со стороны местных жителей.

Добавим, что участок, о котором идет речь, уже попадал в повестку – но из-за организации там нелегальной свалки кека. Тогда подрядчик екатеринбургского Водоканала «НПДТ Чистый город», связанный с директором МУПа Александром Ковальчиком, свозил за бюджетные миллионы тонны фекалий в лес у воинской части. Схема вскрылась благодаря местным журналистам и дошла до президента России Владимира Путина. Свалку впоследствии ликвидировали, но ее создателям дали лишь условные сроки, а компанию-подрядчика, которая должна была выплатить компенсацию за загрязнение природы в 106 млн рублей, обанкротили, и штраф не был выплачен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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