В Березовском зреет протест из-за мусорного полигона

В Свердловской области зреет новый протест против мусорного полигона – на сей раз в Березовском. По одной из версий, власти региона рассматривают площадку неподалеку от поселка Монетного как место для будущей городской свалки, куда повезут отходы со всего Большого Екатеринбурга – уральской столицы и городов-спутников – вместо полигона «Северный», который в ближайшей перспективе исчерпает свои лимиты.

Участок рядом с Монетным уже засветился в СМИ несколько лет назад, когда выяснилось, что подрядчики екатеринбургского МУП «Водоканал», который тогда возглавлял Александр Ковальчик, свозили в это место тысячи тонн т.н. кека – обезвоженного содержимого канализации. Об этой истории подробно писал «Новый День», а чтобы решить проблему, наказать виновных и ликвидировать незаконную свалку пришлось вмешиваться президенту России Владимиру Путину.

Теперь же туда могут начать свозить отходы уже на вполне легальных основаниях – если власти региона договорятся с владельцами участка, который, по некоторым данным, принадлежит Министерству обороны (рядом находится брошенная воинская часть). По другой информации, это земли Гослесфонда. Речь идет об участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Власти Березовского городского округа готовы к появлению полигона на своей территории, в отличие от местных жителей. Новости о том, что им придётся соседствовать еще с одним полигоном, не воодушевили березовчан. «Однозначно против! И так уже одна сплошная промзона, леса не останется, а тут ещё не лучше новость», – пишет в VK Оксана Клещева.

Рядом с предполагаемым участком находится садовое товарищество, и владельцы домов в нем тоже не рады возможному соседству. «Там сады, там тоже живут люди, там нет ничего, кроме свежего воздуха и леса, в котором пока есть птички, зайчики и пока живая природа. Люди там живут ради этого. А теперь там планируется свалка – крысы, бродячие собаки, поток мусоровозов и людей, ведущих асоциальный образ жизни. И почему-то опять именно свалка, а не технологичное предприятие по переработке вторсырья», – пишет Екатерина Потапова.

Березовские экологисты в ближайшее время намереваются организовать сбор подписей местных жителей против появления нового мусорного полигона. При этом перспективы отвадить интересантов от этой площадки у уральцев есть – так было с Шабрами, где собирались построить мусорный полигон и комплекс по сортировке отходов. Однако после протестов представители областного минЖКХ, которое курирует «экологическую» реформу, официально заявили, что участок не будет рассматриваться в качестве потенциального для размещения объектов «мусорной» инфраструктуры.

Отметим, что правительство Свердловской области до сих пор не назвало предполагаемый участок для размещения МСК и полигона, который будет обслуживать Екатеринбург и окрестности, несмотря на то, что концессионное соглашение по строительству обоих объектов уже заключено. По последним данным, стоимость их оценивается примерно в 12 млрд рублей. Финансировать его будет концессионер за счет банковских кредитов. Срок концессии – 30 лет. После строительства полигона концессионер станет его эксплуатантом, а регион в течение 30 лет будет постепенно возмещать ему понесенные расходы. В январе первый зам губернатора Алексей Шмыков заявил, что для размещения объекта рассматривается несколько точек. «В конце декабря было совещание, есть шесть участков. Никто не хочет ведь полигон рядом, даже в пятикилометровой зоне, чтобы было движение мусоровозов рядом», – сказал он. Отвечая на вопрос «Нового Дня» о сроках выбора площадки под МСК и полигон, Шмыков ответил: «К февралю должны приземлиться».

В свою очередь, в феврале другой замгубернатора, Сергей Швиндт, тоже уклонился от ответа на вопрос о выборе площадки для полигона и МСК. «Тема вообще непростая, очень много вопросов связано с действующим законодательством и природоохранными мероприятиями, и надо смотреть экономику проекта. Дальность перевозки не должна превышать 70-80 км. Мы в финальной стадии рассмотрения нескольких территорий, где можно будет расположить мусоросортировочный завод», – пояснял Швиндт.

Построить инфраструктуру для сортировки и захоронения бытовых отходов вблизи Екатеринбурга должны к 2026 году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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