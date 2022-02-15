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Вторник, 15 февраля 2022, 12:59 мск

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Швиндт пояснил, почему все еще не выбрали место для нового мусорного полигона

Проект строительства нового полигона ТБО для Екатеринбурга все еще находится на стадии выбора подходящего земельного участка. Власти признают, что сделать это непросто.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замгубернатора Сергей Швиндт, вопрос давно назрел, но есть определенные сложности. «Тема вообще непростая, очень много вопросов связано с действующим законодательством и природоохранными мероприятиями, и надо смотреть экономику проекта. Дальность перевозки не должна превышать 70-80 км. Мы в финальной стадии рассмотрения нескольких территорий, где можно будет расположить мусоросортировочный завод», – пояснил Швиндт.

Он добавил, что на сегодня стоимость строительства оценивается примерно в 12 млрд рублей. Финансировать его будет концессионер за счет банковских кредитов. Срок концессии – 30 лет. После строительства полигона концессионер станет эксплуатантом, а регион в течение 30 лет будет постепенно возмещать ему понесенные расходы.

Как уже сообщал «Новый День», в январе первый зам губернатора Алексей Шмыков заявил, что для размещения объекта рассматривается несколько точек. «В конце декабря было совещание, есть шесть участков. Никто не хочет ведь полигон рядом, даже в пятикилометровой зоне, чтобы было движение мусоровозов рядом», – сказал он. Отвечая на вопрос «Нового Дня» о «дедлайне» выбора площадки под МСК и полигон, Шмыков ответил: «К февралю должны приземлиться».

Напомним, власти держат в секрете территорию для размещения мусорной инфраструктуры уже долгое время. Ранее замминистра ЖКХ региона Егор Свалов говорил, что площадка расположится в радиусе 100 км от Екатеринбурга. Разные источники называли несколько локаций в течение двух последних лет. В частности, речь шла о площадке в Шабрах и Большом Седельниково, против чего выступали местные жители; в Дегтярске, о чем говорил экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и против чего собирали подписи местные депутаты; также в числе предполагаемых районов, где может появиться МСК, называли Белоярский и территорию возле действующего полигона «Северный». Напомним, построить инфраструктуру для сортировки и захоронения бытовых отходов должны к 2026 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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