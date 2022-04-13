На Урале собирают подписи против мусорного полигона на месте заброшенной воинской части

В Свердловской области накануне начался сбор подписей против строительства нового мусорного полигона для нужд Екатеринбурга – власти рассматривают возможность разместить его на территории заброшенной воинской части, причем рядом находятся частные дома и сады, а прежде неподалеку уже размещалась незаконная свалка кека (содержимого канализационных стоков), ликвидировать которую удалось только после жалобы местных активистов лично президенту России Владимиру Путину. Речь идет о территории в Березовском городском округе. Местные активисты уже составили обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить решение о строительстве полигона на 37-м километре Режевского тракта. Они собирают подписи под ним и надеются, что удастся получить «визы» не менее пяти тысяч местных жителей.

«Жители Березовского городского округа помнят 2017 год, когда президент Владимир Путин распорядился ликвидировать несанкционированную свалку иловых отложений екатеринбургского Водоканала – ровно в этом же месте. Свалку вывезли, а спустя пять лет свердловские власти и мэр Берёзовского Евгений Писцов решили организовать на этой лесной площадке уже официальную свалку. Сильные мира сего договорились между собой, а местное население никто не спросил. А между тем в трех километрах от возможной мусорной свалки живут люди – это поселок Безречный. В двух-четырех километрах находятся более десяти садоводческих товариществ, там расположено более тысячи дачных участков. Люди порой тратили свои последние деньги, чтобы приобрести шесть соток в экологически чистом месте», – говорится в обращении.

Составители письма требуют «равноценного диалога», когда речь касается принятия подобных решений о территории, где они живут. «Мы понимаем всю глубину Вашей ответственности за регион в целом, но при этом не желаем становиться разменной монетой бизнес-проектов. Просим изначально обращаться за консультациями ко всем существующим общественным объединениям и сообществам, а не решать судьбу бизнес-проектов за закрытыми дверями министерств. Мы просим отменить строительство крупнейшего мусорного полигона на территории Березовского городского округа», – подчеркивают они.

Подписи под обращением собирают в редакции газеты «Золотая горка», в магазине «Добрый лес» и в адвокатской конторе № 1 в Березовском на улице Исакова, 1. Также подписать письмо к губернатору можно в магазине «Фасоль» на Комсомольской, 8, и магазине «Мясная будка» в Монетном; в магазине «1000 мелочей» на улице Октябрьской, 16, в Лосином, в парикмахерской на строителей, 1а в Ключевске.

Как уже сообщал «Новый День», к 2026 году в окрестностях Екатеринбурга (в радиусе 100 км) должен появиться мусоросортировчный комплекс и полигон для размещения твердых коммунальных отходов. При этом уже найден инвестор, с ним заключено соглашение, но правительство Свердловской области до сих пор не назвало предполагаемый участок для размещения объектов «мусорной» инфраструктуры. По последним данным, стоимость их оценивается примерно в 12 млрд рублей, еще 7 – проценты за кредиты. Срок концессионного соглашения составляет 30 лет, в течение этого времени бюджет будет возмещать расходы инвестору, а после получит инфраструктуру в управление.

В январе этого года первый вице-губернатор Алексей Шмыков заявил «Новому Дню», что вскоре потенциальную площадку назовут: «К февралю должны приземлиться».

Однако это сделано не было – замгубернатора Сергей Швиндт тогда прокомментировал тему уклончиво: «Мы в финальной стадии рассмотрения нескольких территорий, где можно будет расположить мусоросортировочный завод».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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