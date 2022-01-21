Власти рассказали, когда назовут место для строительства мусорного завода и полигона в Екатеринбурге

Первый зам губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что власти все еще не выбрали площадку для размещения нового мусорного полигона и сортировочного завода в Екатеринбурге. На пресс-конференции он сообщил, что рассматривается несколько точек. «В конце декабря было совещание, есть шесть участков. Никто не хочет ведь полигон рядом, даже в пятикилометровой зоне, чтобы было движение мусоровозов рядом», – сказал он.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о «дедлайне» выбора площадки под МСК и полигон, Шмыков ответил: «К февралю должны приземлиться».

Напомним, власти держат в секрете территорию для размещения мусорной инфраструктуры уже долгое время. Известно, что площадка расположится в радиусе 100 км от Екатеринбурга, об этом ранее говорил замминистра ЖКХ региона Егор Свалов. Разные источники называли несколько локаций в течение двух последних лет. В частности, речь шла о площадке в Шабрах и Большом Седельниково, против чего выступали местные жители; в Дегтярске, о чем говорил экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и против чего собирали подписи местные депутаты; также в числе предполагаемых районов, где может появиться МСК, называли Белоярский и территорию возле действующего полигона «Северный». Напомним, построить инфраструктуру для сортировки и захоронения бытовых отходов должны к 2026 году.

Работами займется компания, связанная с тюменским бизнесом. В прошлом году правительство Свердловской области уже заключило концессионное соглашение на 30 лет с фирмой «Экологические системы», которую связывают с энергетическими структурами олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Они появились в регионе после прихода губернатора Евгения Куйвашева и с 2012 года только расширяют свою сферу влияния в энергетике и ЖКХ. Фирмой, которая займется стройкой мегасвалки «Екатеринбург-Юг», управляет холдинговая компания «Экологические системы», одновременно выступающая учредителем тюменского мусорного регоператора «Тюменское экологическое объединение» и регоператора «Рифей», который собирает деньги за мусор с жителей и компаний Нижнего Тагила и всей северной части Свердловской области.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/732707.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/740353.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/724541.html

https://newdaynews.ru/ekb/675679.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/703127.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»