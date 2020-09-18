В минЖКХ опровергли заявление Высокинского о мусорном заводе в Дегтярске

В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области опровергли заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о строительстве мусоросортировочного завода в Дегтярске, куда будут свозить отходы из уральской столицы.

«На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках», – сказал министр Николай Смирнов, уточнив, что документация на проведение конкурса по выбору концессионера уже готова, а дата проведения – за правительством региона.

Напомним, накануне в эфире портала е1 Высокинский заявил, что власти рассматривают несколько площадок, одна из них – Дегтярск. «Под Дегтярском есть площади, но должны быть произведены геологоразведка и анализ водонесущих пластов. Мы также рассматриваем возможность строительства прямой дороги на Дегтярск», – сказал мэр.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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