Почему Березовский при Куйвашеве не выбрали для строительства мусорного кластера – есть ответ

Стало известно, почему свердловские власти отвергли идею строительства мусорного полигона и сортировочного комплекса на землях в Березовском районе, которые принадлежат Министерству обороны и которые были ранее загрязнены отходами с очистных сооружений екатеринбургского Водоканала (в то время им руководил Александр Ковальчик).

Рассказывая о выборе участков в регионе под мусорную инфраструктуру для нужд Большого Екатеринбурга, бенефициар компании «Экологические системы» Алексей Бобров сообщил, что изначально рассматривались порядка 20 площадок, в том числе земли в Берёзовском, однако на предложение свердловских властей Минобороны ответило отказом.

«Министерство обороны послушало и сказало: «Большое спасибо, все, свободны», – рассказал Бобров.

Напомним, в субботу врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о расторжении концессионного соглашения с «Экологическими системами» и о том, что в Сысертском районе мусорного кластера не будет. Это актуализировало вопрос поиска подходящего участка на эти цели (равно как и исполнителя будущего проекта). Бобров, говоря о том, что компания собирается делать с неожиданно освободившимся участком, заявил, что планирует сделать там свиноферму или птицефабрику.

Екатеринбург, Елена Сычева

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