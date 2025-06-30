Бобров сказал, что будет с землей в Сысерти: «Построим свиноферму или птицефабрику»

На месте непостроенного мусорного полигона и сортировочного комплекса в Сысертском районе может появиться свиноферма или птицефабрика. Такое заявление сделал глава корпорации СТС Алексей Бобров в ходе общения с журналистами.

«Мы этот участок собирали 20 лет без мысли о том, что там будет полигон. [И после расторжения концессии с правительством Свердловской области] там, скорее всего, будет предприятие какое-то. Рассматриваем возможность строительства свинофермы или птицефабрики», – сообщил он.

Напомним, в субботу Денис Паслер заявил, что концессия с подконтрольными СТС «Экологическими системами» будет расторгнута и стройки мусорного комплекса в Сысертском районе не будет.



При этом, отвечая на вопрос «Нового Дня» о том, готовы ли компании, подконтрольные Боброву, продолжить участие в проекте строительства мусоросортировки и полигона для нужд Екатеринбурга и на каких условиях, бизнесмен заявил, что выступить с предложениями должны власти региона – будет ли это концессия или инвестсоглашение. «Может, область настолько разбогатеет, что построит сама», – заметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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