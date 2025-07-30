Запрет действий с землями под полигон мусора в Сысертском районе пытаются оспорить

Компания «Экологические системы», входящая в сферу интересов энергоолигарха Алексея Боброва, пытается оспорить арест, который был наложен на земельный участок в Сысертском районе. Она обратилась в суд. Речь идет о той территории, где предполагалось построить полигон и мусоросортировку, пока решение не отменил врио губернатора Денис Паслер. Это произошло в июне, а несколькими месяцами ранее управление Россельхознадзора по региону наложило запрет регистрационных действий с этими землями – так как фактически они не использовались по назначению, то есть для сельхознужд. Устранить нарушения, согласно предписанию, должны до 25 августа, а первое заседание запланировано на 30 сентября.

Ранее сам Бобров заявлял, что намерен таки использовать участок по назначению. «Там, скорее всего, будет предприятие какое-то. Рассматриваем возможность строительства свинофермы или птицефабрики», – сообщал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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