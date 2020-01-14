Суд признал банкротом компанию, которая фигурирует в уголовном деле первого вице-мэра Ковальчика

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом НПТД «Чистый город». Открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Заявление подавала налоговая, к иску присоединилось также минприроды Свердловской области, требование министерства – 106 млн рублей. Это сумма, которую организация должна была выплатить после скандала со свалкой, которую ликвидировали после вмешательства президента страны.

Речь идет о свалке кека на 37-м километре Режевского тракта. НПТД «Чистый город» по договору с екатеринбургским МУП «Водоканал» (который тогда возглавлял нынешний вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик) должен был вывезти отходы с Южной аэрационной станции Екатеринбурга на специальный оборудованный для этого полигон, но вместо этого компания просто выгрузила 4 тысячи тонн кека рядом населенными пунктами и садовыми товариществами. Свалку ликвидировали только после того, как о ней рассказали Путину. Минприроды подсчитали ущерб – 105 млн рублей, штраф так и не был оплачен.

НПТД «Чистый город» связывают с семьей Александра Ковальчика. Ее учредителем числится Надежда Карпинская, а директором – Евгений Загуменов. Карпинская – партнер супруги Ковальчика по бизнесу в сфере культмассовых развлечений. Загуменов в 2011 году основал ООО «Технопарк» вдвоем с самим Александром Ковальчиком. В сентябре 2019 года в отношении Ковальчика, который стал первым замглавы города, было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3, ст. 285 УК РФ) еще во время его работы на посту директора Водоканала. Речь шла как раз о событиях, связанных с деятельностью «Чистого города». «Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом», – комментировал Ковальчик. Уголовное дело тем не менее пока не закрыто.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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