Суд признал незаконным обыск в одной из квартир вице-мэра Ковальчика

Свердловский областной суд признал незаконным проведение обыска в одном из жилых объектов вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика. Жалоба на обыски во втором объекте будет рассматриваться 13 ноября. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, обыски проводили сотрудники Следственного комитета России. Сам заместитель главы Екатеринбурга говорил «Новому Дню», что будет оспаривать действия силовиков в суде. «Мы обращались не с иском с адвокатами в адрес Следственного комитета, а Следственный комитет обращался с иском, чтобы узаконить свои обыски у меня в жилище. Я считаю, что мое право конституционное на [неприкосновенность] жилище было нарушено, поэтому это решение мы опротестовали. Не более того», – сообщил вице-мэр.

Ковальчик прокомментировал обыски

Напомним, информация о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3, ст. 285 УК РФ) появилась 25 сентября. Речь шла о деятельности вице-мэра на посту директора МУП «Водоканал». Как писал «Новый День», в 2015 году тогда подряд на утилизацию кека (содержимое канализации) выиграло НПДТ «Чистый город». Но вместо того чтобы обезвредить отходы, их просто скинули в лесах вокруг Екатеринбурга. Предприятие-нарушитель было учреждено бывшими деловыми партнерами семьи Александра и Влады Ковальчиков.

«Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. Противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом. И я к их действиям никакого отношения не имею. Об этом много писали средства массовой информации, процесс был открытым и гласным. Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения. Уверен, что правоохранительные органы детально разберутся в вопросе, расставят все точки над i, а в дальнейшем не придется возвращаться к этому вопросу», – сказал сам Ковальчик.

При этом в 2015 году, когда история всплыла на поверхность, директор МУПа лишь разводил руками и говорил, что свалки устранят, а с нерадивого подрядчика взыщут ущерб, отчего-то скромно умалчивая, что учредитель фирмы Евгений Загуменов – друг и бывший деловой партнер самого тогдашнего директора Водоканала (в 2011 году они основали фирму «Технопарк»). От деятельности подрядчика ущерб свердловской природе составил 287 млн рублей. Кстати, Загуменов и еще один предприниматель, фигурировавший в истории, Виталий Юдин, отделались условными сроками. Однако, по всей видимости, у истории будет продолжение – не исключено, что с реальными посадками.

Добавим, в сентябре этого года прошли следственные действия и в МУПе, и в квартире Ковальчика. «Миллиард не нашли», – пошутил глава Екатеринбурга Александр Высокинский по поводу следственных действий у своего подчиненного.

Добавим, что в СКР по-прежнему не комментируют для СМИ уголовное дело в отношении Ковальчика, однако неофициально говорят, что оно есть и расследуется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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